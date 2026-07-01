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HOME SPORTS MOTOGP

Red Bull KTM Beberkan Kondisi Terkini Pedro Acosta Usai Operasi Pergelangan Tangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |00:03 WIB
Red Bull KTM Beberkan Kondisi Terkini Pedro Acosta Usai Operasi Pergelangan Tangan
Red Bull KTM Beberkan Kondisi Terkini Pedro Acosta Usai Operasi Pergelangan Tangan (Instagram/@37pedroacosta)
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JAKARTA - Red Bull KTM Factory Racing memberikan kabar terbaru mengenai kondisi pembalapnya yakni Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol itu harus naik meja operasi. 

1. Operasi Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing menyatakan Pedro Acosta berjalan sukses. Ia menjalani operasi pada pergelangan tangan kanannya untuk mengobati Sindrom Lorong Karpal (carpal tunnel syndrome).

Operasi kecil ini dilakukan setelah Acosta mundur dari balapan GP Belanda akhir pekan lalu. Pasalnya, Pedro Acosta mengalami mati rasa di tangan kanannya.

Masalah ini diakuinya telah mengganggunya selama lebih dari setahun setelah Grand Prix.

Setelah menjalani operasi pada Selasa (30/6), Acosta diperkirakan akan fit untuk balapan di GP Jerman, yang berlangsung di Sachsenring pada 10-12 Juli. 

Namun, sebelum mengikuti balapan, Pembalap Spanyol itu akan menjalani pemeriksaan medis pada Kamis (9/7/2026). Pemeriksaan medis ini akan menentukan apakah ia dapat berkompetisi di Sachsenring.

Sekadar diketahui, saat ini Pedro Acosta menduduki posisi 7 pada klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah mengemas 133 poin atau terpaut 60 angka dari pemuncak klasemen sementara yakni Jorge Martin dengan raihan 193 poin.

(Erha Aprili Ramadhoni)

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