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HOME SPORTS MOTOGP

Carlo Penat Ungkap Alasan Marc Marquez Tak Tampil Beringas di MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |15:43 WIB
Carlo Penat Ungkap Alasan Marc Marquez Tak Tampil Beringas di MotoGP 2026
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat menilai pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez kini tampil jauh lebih bijak dalam bermanuver di lintasan. Pernat percaya Marquez melakukan hal itu demi menghindari risiko kecelakaan parah.

Carlo Pernat menyebutkan Marc Marquez menunjukkan pendekatan yang lebih matang dan berhati-hati sepanjang gelaran MotoGP 2026. Meski demikian, pembalap berpaspor Spanyol tersebut tetap menjadi sosok yang sangat disegani oleh para rival utamanya di lintasan balap.

"Dia tidak lagi ingin mengalami kecelakaan seperti dulu ," kata Carlo Pernat dilansir dari Motosan, Minggu (16/8/2026).

1. Penurunan Drastis Angka Kecelakaan

Sebagai perbandingan, Pernat memaparkan data bahwa sang juara dunia beberapa kali lipat mengurangi jumlah insiden crash yang dialaminya dibandingkan musim-musim sebelumnya demi menjaga kelangsungan kariernya.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Pernat memberikan data bahwa Marquez dulu mengalami sekira 40 kecelakaan dalam satu musim, sementara sekarang jumlahnya jauh lebih rendah. Marc Marquez berusaha terhindar dari cedera agar tetap berkarier di MotoGP.

“Sekarang dia hanya mengalami tiga atau empat kecelakaan. Tapi bukan karena dia menjadi lebih baik,” imbuh Pernat.

 

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