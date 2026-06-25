Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Respons Menarik Marc Marquez Usai Tahu Setim dengan Pedro Acosta di MotoGP 2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |21:34 WIB
Respons Menarik Marc Marquez Usai Tahu Setim dengan Pedro Acosta di MotoGP 2027
Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

ASSEN – Pabrikan asal Borgo Panigale, Ducati Lenovo, baru saja membuat gempar jagat MotoGP setelah resmi mengumumkan perekrutan talenta muda fenomenal, Pedro Acosta, dengan kontrak berdurasi dua tahun. Pembalap yang dibajak dari KTM tersebut dipastikan akan menjadi tandem baru Marc Marquez di tim pabrikan utama mulai musim 2027.

Langkah berani Ducati menyatukan sang juara dunia tujuh kali dengan pembalap masa depan yang kerap disebut sebagai talenta luar biasa langsung memicu rasa penasaran publik. Banyak pihak bertanya-tanya bagaimana reaksi Marquez saat mengetahui posisinya akan berbagi garasi dengan rival muda yang sangat agresif di atas motor yang setara.

1. Dukungan Penuh sang Juara Dunia

Manajer Tim Ducati, Davide Tardozzi, akhirnya membongkar bagaimana reaksi spontan Marc Marquez saat pertama kali diberitahu mengenai rencana perekrutan Acosta.

Alih-alih merasa terancam atau mencoba mengintervensi keputusan manajemen, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut justru menunjukkan sikap yang sangat suportif.

"Itu adalah keputusan yang mudah. Marc tidak pernah berkomentar negatif apa pun tentang calon rekan setimnya. Ketika kami memberi tahu bahwa kami sedang bernegosiasi dengan Pedro, dia langsung bertepuk tangan dan berkata, 'Oke, kalian telah mengambil keputusan yang sangat tepat',” ujar Tardozzi, mengutip dari Crash, Kamis (25/6/2026).

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

2. Komitmen Marquez Sempat Diragukan

Bersamaan dengan pengumuman Acosta, Ducati juga mengonfirmasi perpanjangan kontrak baru berdurasi dua tahun untuk Marc Marquez menjelang bergulirnya seri MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen.

Kepastian ini mematahkan spekulasi miring sebelumnya yang menyebut Marquez enggan berkomitmen jangka panjang karena masih dalam proses pemulihan cedera bahu yang berkepanjangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/38/3226391/pedro_acosta-Ksyz_large.jpg
Breaking News: Pedro Acosta Resmi Jadi Duet Baru Marc Marquez di Ducati Lenovo Mulai MotoGP 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/38/3226113/marc_marquez-VxTP_large.jpg
Blak-blakan, Marc Marquez Ungkap Alasan Setia Bersama Ducati hingga MotoGP 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/38/3224577/bos_tech3_guenther_steiner-srXh_large.jpg
Bos Tech3 Kritik Keras Aturan Satu Motor di MotoGP Mulai 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/38/3220616/fabio_di_giannantonio-TCHJ_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Pembalap MotoGP Fabio Di Giannantonio jika Gabung Tim Pabrikan KTM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/38/3220243/motogp-jnhN_large.jpg
MotoGP Pertimbangkan Hapus Motor Cadangan pada Musim 2027, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/38/3220081/pedro_acosta_kembali_mengutarakan_isi_kepalanya_soal_menjadi_rekan_setim_marc_marquez-uFnh_large.jpg
Pedro Acosta soal Jadi Rekan Setim Marc Marquez: Bakal Berharga meski Cuma Setahun!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement