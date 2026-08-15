Marc Marquez Dinilai Sedang Kesulitan, Ducati Diminta Maksimalkan MotoGP Aragon

JAKARTA - Mantan pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso, menilai pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez dalam MotoGP 2026 tidak segarang seperti musim sebelumnya. Hal itu karena pembalap tersebut harus menyesuaikan diri setelah mengalami cedera.

1. Marc Marquez Kesulitan

Andrea Dovizioso mengatakan Marc Marquez sedang berusaha menemukan performa terbaiknya kembali dalam MotoGP 2026. Saat ini pembalap tersebut baru mencatatkan tiga kemenangan sampai seri ke-12.

Seri selanjutnya akan berlangsung di MotorLand Aragon, Spanyol. Rangkaian MotoGP Aragon berlangsung sejak 29-30 Agustus 2026.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Mereka (Dicari) harus memanfaatkan momen ini karena saat ini Marc (Márquez), yang berpotensi menimbulkan masalah terbesar bagi mereka, sedang kesulitan," kata Dovizioso dilansir dari laman Motosan, Sabtu (15/8/2026).

"Juga karena mungkin di lintasan ini (Ducati) sedikit lebih lambat atau karena dia (Marc Marquez) memiliki keterbatasan fisik. Mereka harus mencetak poin sebanyak mungkin di balapan ini," tuturnya.

Pria asal Italia itu menegaskan, Ducati harus memberikan kontribusi terbaik untuk Marc Marquez dalam MotoGP Aragon.