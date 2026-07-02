Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Inggris 2026 di Vision+

JAKARTA – Formula 1 tak pernah berhenti menghadirkan persaingan panas di setiap serinya. Setelah Grand Prix Austria, ajang balap paling bergengsi di dunia ini siap berlanjut ke salah satu lintasan paling ikonik dalam kalender musim ini, yakni Silverstone. Nonton streaming di VISION+ dengan klik link di sini.

Formula 1: Pirelli British Grand Prix 2026 akan menjadi tontonan yang sayang untuk dilewatkan. Balapan di Inggris ini bukan hanya punya sejarah panjang, tetapi juga selalu menghadirkan atmosfer berbeda bagi para penggemar F1.

1. Adu Kecepatan di Sirkuit Silverstone

Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 adalah seri balapan Formula 1 yang digelar di Silverstone Circuit, Inggris. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu venue paling legendaris dalam sejarah F1 dan kerap menjadi panggung duel cepat antar pembalap.

Silverstone punya karakter lintasan yang menantang. Kombinasi tikungan cepat, trek lurus, dan perubahan arah berkecepatan tinggi membuat balapan di Inggris selalu terasa intens sejak awal.

Bukan hanya soal kecepatan mobil, para pembalap juga harus menjaga ritme, stabilitas ban, serta keberanian saat melibas tikungan-tikungan cepat yang menjadi ciri khas Silverstone.

Grand Prix Inggris musim ini juga hadir di momen yang menarik dalam perebutan gelar juara dunia. Andrea Kimi Antonelli masih memimpin klasemen, sementara George Russell semakin percaya diri setelah meraih kemenangan di Red Bull Ring. Hasil tersebut membuat Russell kini hanya tertinggal 40 poin dari rekan setimnya.

Situasi ini membuat Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 semakin panas. Apalagi, Silverstone selalu punya cara sendiri untuk menghadirkan drama, kejutan strategi, hingga persaingan sengit sampai lap terakhir.

2. Kenapa F1 British Grand Prix 2026 Wajib Ditonton?

British Grand Prix selalu punya tempat spesial bagi penggemar Formula 1. Silverstone bukan hanya lintasan cepat, tetapi juga sirkuit yang menuntut keberanian, konsistensi, dan strategi matang dari setiap tim.

Lewis Hamilton menjadi salah satu nama yang diprediksi kembali mencuri perhatian di Silverstone. Dengan pengalaman panjang dan rekam jejak kuat di lintasan Inggris, Lewis tentu akan menjadi sorotan besar sepanjang akhir pekan balapan.

Selain persaingan pembalap, F1 British Grand Prix 2026 juga semakin menarik karena beberapa tim tampil dengan nuansa berbeda. Williams, McLaren, dan Cadillac kompak menghadirkan livery spesial untuk akhir pekan balapan di Silverstone.

Kehadiran livery spesial ini membuat atmosfer British Grand Prix terasa semakin meriah. Bagi penggemar F1, detail seperti ini selalu menjadi daya tarik tambahan selain aksi balapan di lintasan.

Format akhir pekan balapan kali ini juga semakin padat karena menghadirkan sesi Sprint. Artinya, penonton tidak hanya menunggu race utama pada Minggu malam, tetapi sudah bisa menikmati persaingan penting sejak Jumat dan Sabtu.

Dengan kombinasi perebutan poin, atmosfer Silverstone, performa para pembalap papan atas, dan tampilan spesial dari sejumlah tim, Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 menjadi salah satu seri yang wajib masuk daftar tontonan pekan ini.