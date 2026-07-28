Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Oscar Piastri Murka Ditabrak Carlos Sainz di F1 GP Hungaria 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |03:07 WIB
Oscar Piastri Murka Ditabrak Carlos Sainz di F1 GP Hungaria 2026
Oscar Piastri Murka Ditabrak Carlos Sainz di F1 GP Hungaria 2026 (F1)
A
A
A

JAKARTA - Pembalap McLaren, Oscar Piastri, murka setelah ditabrak pembalap Williams F1 Team, Carlos Sainz di F1 GP Hungaria, Minggu (26/7/2026). Oscar Piastri tak terima dengan insiden yang membuatnya gagal finish tersebut.  

1. Piastri Murka

Piastri mencoba melewati lalu lintas yang padat setelah pit stop keduanya. Namun, ia secara dramatis bertabrakan dengan Sainz, yang sedang sibuk adu cepat dengan Fernando Alonso dari Aston Martin.

Pembalap Williams itu tampaknya tidak menyadari keberadaan Piastri dan menabrak sisi McLaren milik pembalap Australia itu di Tikungan 3. Meskipun Piastri tidak mengalami kerusakan, insiden itu membuatnya kehilangan waktu yang sangat berharga dibandingkan rekan setimnya, Lando Norris, dalam perebutan posisi terdepan.

Terungkap setelah balapan, kerusakan sistem telah menyebabkan sejumlah pembalap mengabaikan bendera biru dalam balapan. Namun, Piastri tidak melihat itu sebagai alasan.

"Ya, saya tahu ada masalah bendera biru, tetapi ada bendera biru di semua sinyal marshal," kata Piastri, melansir Crash, Selasa (28/7/2026).

Oscar Piastri. (Foto: Instagram/oscarpiastri)
Oscar Piastri. (Foto: Instagram/oscarpiastri)

"Saya tepat di belakangnya. Saya tidak percaya apa yang terjadi. Ditabrak oleh mobil yang tertinggal satu lap bukanlah hal yang Anda harapkan akan terjadi dalam balapan Anda.

"Saya tidak terlalu peduli jika dia tidak melihat saya. Fakta bahwa dia tidak melihat saya dan tidak ada yang memberitahunya atau ada kurangnya kesadaran penuh tidak dapat diterima.

Ia pun menyindir pertarungan antara Carlos Sainz dengan Fernando Alonso.

"Dia bertarung dengan Fernando untuk posisi terakhir seolah-olah itu kejuaraan dunia. Itu membuat saya kehilangan posisi terdepan dalam balapan. Dia cukup kritis terhadap orang lain.

Piastri akhirnya mundur dari balapan pada lap ke-56 setelah mengalami kerusakan gearbox. Sementarajuara dunia bertahan Norris meraih kemenangan pertamanya musim ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/37/3232658/pembalap_williams_carlos_sainz-ETbh_large.jpg
Carlos Sainz Blak-Blakan soal Tabrakan dengan Oscar Piastri di F1 GP Hungaria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/37/3232538/f1_gp_bahrain_2026_akan_digelar_di_sirkuit_internasional_sepang_malaysia-sBGm_large.jpg
F1 GP Bahrain 2026 tapi Digelar di Malaysia, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/37/3232477/lando_norris-tGJ5_large.jpg
Hasil F1 GP Hungaria 2026: Lando Norris Tercepat, Raih Kemenangan Perdana Musim Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/37/3232444/sirkuit_sepang_malaysia-qBQX_large.jpg
Malaysia Resmi Kembali Gelar Balapan F1, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/37/3232332/lando_norris_merebut_posisi_start_terdepan_pada_kualifikasi_f1_gp_hungaria_2026-Sh7V_large.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Hungaria 2026: Lando Norris Rebut Pole Position Pertama, Lewis Hamilton Kena Penalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/37/3232273/nasib_digelarnya_f1_gp_malaysia_pada_2026_akan_ditentukan_besok-P94k_large.jpg
Nasib F1 GP Malaysia 2026 Ditentukan Besok!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement