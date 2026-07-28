Oscar Piastri Murka Ditabrak Carlos Sainz di F1 GP Hungaria 2026

JAKARTA - Pembalap McLaren, Oscar Piastri, murka setelah ditabrak pembalap Williams F1 Team, Carlos Sainz di F1 GP Hungaria, Minggu (26/7/2026). Oscar Piastri tak terima dengan insiden yang membuatnya gagal finish tersebut.

1. Piastri Murka

Piastri mencoba melewati lalu lintas yang padat setelah pit stop keduanya. Namun, ia secara dramatis bertabrakan dengan Sainz, yang sedang sibuk adu cepat dengan Fernando Alonso dari Aston Martin.

Pembalap Williams itu tampaknya tidak menyadari keberadaan Piastri dan menabrak sisi McLaren milik pembalap Australia itu di Tikungan 3. Meskipun Piastri tidak mengalami kerusakan, insiden itu membuatnya kehilangan waktu yang sangat berharga dibandingkan rekan setimnya, Lando Norris, dalam perebutan posisi terdepan.

Terungkap setelah balapan, kerusakan sistem telah menyebabkan sejumlah pembalap mengabaikan bendera biru dalam balapan. Namun, Piastri tidak melihat itu sebagai alasan.

"Ya, saya tahu ada masalah bendera biru, tetapi ada bendera biru di semua sinyal marshal," kata Piastri, melansir Crash, Selasa (28/7/2026).

Oscar Piastri. (Foto: Instagram/oscarpiastri)

"Saya tepat di belakangnya. Saya tidak percaya apa yang terjadi. Ditabrak oleh mobil yang tertinggal satu lap bukanlah hal yang Anda harapkan akan terjadi dalam balapan Anda.

"Saya tidak terlalu peduli jika dia tidak melihat saya. Fakta bahwa dia tidak melihat saya dan tidak ada yang memberitahunya atau ada kurangnya kesadaran penuh tidak dapat diterima.

Ia pun menyindir pertarungan antara Carlos Sainz dengan Fernando Alonso.

"Dia bertarung dengan Fernando untuk posisi terakhir seolah-olah itu kejuaraan dunia. Itu membuat saya kehilangan posisi terdepan dalam balapan. Dia cukup kritis terhadap orang lain.

Piastri akhirnya mundur dari balapan pada lap ke-56 setelah mengalami kerusakan gearbox. Sementarajuara dunia bertahan Norris meraih kemenangan pertamanya musim ini.