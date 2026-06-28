Hasil Race F1 GP Austria 2026: George Russell Asapi Max Verstappen, Amankan Kemenangan Krusial di Red Bull Ring!

SPIELBERG – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell, sukses memaksimalkan posisi pole menjadi kemenangan gemilang pada balapan Formula One (F1) GP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (28/6/2026) malam WIB. Kemenangan ini sekaligus menandai kembalinya Mercedes ke jalur podium tertinggi setelah pada seri sebelumnya di Barcelona sempat dihentikan oleh Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari).

Russell tampil dengan kepala dingin sepanjang balapan demi menahan gempuran dari Max Verstappen (Red Bull Racing). Hasil ini menjadi angin segar bagi Russell setelah sempat didera serangkaian nasib buruk dan performa impresif dari rekan setim mudanya, Andrea Kimi Antonelli.

Berkat tambahan poin penuh ini, Russell sukses merebut kembali peringkat kedua di klasemen sementara pembalap F1 2026 sekaligus memangkas jarak menjadi 40 poin dari Antonelli yang berada di puncak.

Jalannya Balapan

Balapan di Spielberg berlangsung sangat sengit hingga garis finis, di mana zona tiga besar hanya dipisahkan oleh jarak tipis kurang dari dua detik (1,9 detik). Max Verstappen yang memaksimalkan paket pembaruan besar pada mobil Red Bull berhasil mengamankan posisi kedua, yang menjadi hasil terbaik tim berlogo banteng merah tersebut di kandang mereka sejauh musim ini.

George Russell. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Melengkapi kebahagiaan Mercedes, Andrea Kimi Antonelli berhasil mengunci podium ketiga setelah sempat memberikan ancaman serius kepada Verstappen menjelang garis finis. Sementara itu, posisi keempat diamankan dengan nyaman oleh pembalap McLaren, Oscar Piastri.

Lewis Hamilton yang sempat bersaing ketat untuk memperebutkan podium di awal balapan harus puas menyudahi balapan di tempat kelima. Di belakang Hamilton, Isack Hadjar finis keenam menggunakan mobil Red Bull kedua, mengungguli juara dunia bertahan Lando Norris (McLaren) yang tampil kurang menonjol di urutan ketujuh.