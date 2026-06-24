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Nico Rosberg Prediksi Persaingan F1 2026 Makin Menarik Usai Lewis Hamilton Menang Lagi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |00:01 WIB
Nico Rosberg Prediksi Persaingan F1 2026 Makin Menarik Usai Lewis Hamilton Menang Lagi
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
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KEBANGKITAN Lewis Hamilton di Formula One (F1) 2026 langsung mendapat sorotan tajam dari mantan rival sekaligus rekan setimnya di Mercedes, Nico Rosberg. Rosberg meyakini kemenangan emosional Hamilton bersama Scuderia Ferrari akan menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi sang juara dunia tujuh kali tersebut.

Hamilton yang kini menginjak usia 41 tahun, menyudahi puasa kemenangan selama hampir dua tahun lewat performa brilian di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 pada 14 Juni 2026. Hasil ini tidak hanya mengakhiri masa paceklik pribadinya, tetapi juga memutus tren tanpa kemenangan bagi tim berlogo kuda jingkrak dengan durasi yang sama.

Keberhasilan di Spanyol tersebut langsung mendongkrak posisi Hamilton ke peringkat kedua klasemen pembalap. Ia kini hanya terpaut 41 poin dari sang pemuncak, Andrea Kimi Antonelli, yang bernasib sial setelah mobil Mercedes-nya mogok di lap-lap akhir.

Sementara itu, George Russell menguntit di posisi ketiga dengan selisih sembilan poin dari Hamilton.

1. Kebangkitan Lewis Hamilton

Melihat mantan musuh bebuyutannya kembali berdiri di podium tertinggi, Nico Rosberg mengaku ikut senang. Juara dunia 2016 itu sempat merasa prihatin melihat Hamilton yang terseok-seok di awal kepindahannya ke Maranello.

Lewis Hamilton melaju di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 (Foto: Scuderia Ferrari)
Lewis Hamilton melaju di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 (Foto: Scuderia Ferrari)

"Saya benar-benar bisa menikmati momen ini bersamanya. Saya baru saja mengucapkan selamat karena ini sangat luar biasa," ungkap Rosberg kepada Sky Sports F1, dikutip Rabu (24/6/2026).

"Saya sempat merasakan betapa sulitnya perjuangan yang dia lalui di awal kariernya bersama Ferrari. Sangat menyedihkan melihatnya saat itu. Namun sekarang, dia berkembang begitu pesat, melesat, percaya diri, dan sangat menikmatinya,” tambahnya.

Rosberg juga menambahkan bahwa momentum ini akan menciptakan efek domino yang positif bagi Hamilton.

 

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