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HOME SPORTS F1 & A1

Penyebab Marc Marquez Disebut Mirip dengan Pembalap F1 Lewis Hamilton

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |14:33 WIB
Penyebab Marc Marquez Disebut Mirip dengan Pembalap F1 Lewis Hamilton
Simak penyebab Marc Marquez disebut mirip dengan pembalap F1 Lewis Hamilton (Foto: Instagram/@scuderiaferrari)
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PENYEBAB Marc Marquez disebut mirip dengan pembalap F1 Lewis Hamilton menarik untuk diulas. Apakah karena sama-sama meraih tujuh gelar juara dunia?

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1. Pembalap Tersukses

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)

Hamilton merupakan pembalap tersukses di F1. Selain tujuh gelar juara dunia, pria berusia 41 tahun itu mengoleksi 106 kemenangan dan 207 podium dalam 391 balapan sejak promosi pada 2007.

Di sisi lain, Marquez juga salah satu pembalap tersukses di MotoGP. Torehan 76 kemenangan dan 129 podium dalam 216 balapan, menghasilkan tujuh gelar juara dunia sejak 2013.

Lantas, apakah karena sama-sama punya tujuh gelar juara dunia serta membela tim berwarna merah asal Italia, membuatnya keduanya disebut mirip? Tentu bukan itu.

CEO sekaligus Pemilik Red Bull KTM Tech3, Gunther Steiner, punya pendapat tersendiri. Menghabiskan 10 tahun di F1 bareng Haas, membuatnya cukup mengenal Hamilton dan Marquez.

 

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