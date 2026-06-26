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Red Bull Racing Bawa Upgrade Besar Jelang F1 GP Austria 2026, Max Verstappen Bakal Menggila?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |00:02 WIB
Red Bull Racing Bawa <i>Upgrade</i> Besar Jelang F1 GP Austria 2026, Max Verstappen Bakal Menggila?
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
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SPIELBERG – Balapan kandang di Formula One (F1) GP Austria 2026 pada pekan ini, 26-28 Juni 2026 akan menjadi momen krusial bagi Red Bull Racing dan sang pembalap andalan, Max Verstappen. Tim bersiap meluncurkan paket pembaruan (upgrade) terbesar mereka sejak GP Miami demi mendongkrak performa jet darat RB22.

Dengan kondisi itu, Max Verstappen mengaku sangat antusias menyambut perubahan ini. Pembalap asal Belanda tersebut penasaran melihat seberapa besar peningkatan catatan waktu yang bisa dihasilkan dari komponen baru di lintasan.

1. Verstappen Antusias

Perjalanan Red Bull awal musim ini terbilang penuh liku. Setelah sempat gagal finis di Monako, Verstappen perlahan bangkit dengan mengamankan podium ketiga di Kanada dan finis keempat di Barcelona berkat rentetan pembaruan skala kecil.

Karakter Sirkuit Red Bull Ring yang unik menjadi tantangan tersendiri bagi mekanik. Menurut Verstappen, trek ini membutuhkan keseimbangan mobil yang sempurna karena mengombinasikan tikungan kecepatan tinggi, tikungan lambat, stabilitas traksi, serta sensitivitas energi.

“Austria tentu saja merupakan Grand Prix kandang bagi tim. Ini adalah trek yang bagus bagi saya di masa lalu dan kami memiliki kenangan yang sangat baik di sana,” kata Verstappen mengutip dari Crash, Jumat (26/6/2026).

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

“Kami membawa paket baru, jadi sangat menarik untuk melihat seberapa besar peningkatan waktu putaran yang bisa kami dapatkan,” tambahnya.

Meski membawa perubahan besar, Laurent Mekies selaku Team Principal meminta semua pihak untuk tidak berekspektasi berlebihan. Menurutnya, paket peningkatan di Austria ini tidak akan langsung menyelesaikan semua masalah dalam semalam.

 

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