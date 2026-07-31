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HOME SPORTS F1 & A1

Imbas Perang Iran vs AS, Seri Terakhir F1 2026 Kemungkinan Digelar di Eropa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |00:33 WIB
Imbas Perang Iran vs AS, Seri Terakhir F1 2026 Kemungkinan Digelar di Eropa
Seri terakhir F1 2026 bisa jadi bakal digelar di Eropa (Foto: F1)
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CEO Formula 1 (F1), Stefano Domenicali, merasa mustahil menggelar seri penutup musim ini di kawasan Asia Barat. Ia berencana memindahkan balapan tersebut ke Eropa.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Situasi Tidak Jelas

Para pembalap F1 2026. (Foto: Instagram/f1)

Belum lama ini, F1 resmi mengumumkan soal GP Bahrain 2026 yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Seri itu akan dihelat pada 2-4 Oktober 2026.

Pemindahan venue tersebut tidak terlepas dari konflik berkepanjangan di kawasan antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Alhasil, balapan tidak mungkin digelar di tengah kondisi yang bergejolak.

Hal yang sama mungkin terjadi pada dua seri terakhir F1 2026 yakni GP Qatar dan Abu Dhabi pada November-Desember. Walau begitu, Domenicali memastikan dua balapan itu tetap digelar.

“Buat kami, saat ini, dua balapan tersebut sudah dikonfirmasi. Omong-omong, tiketnya sudah ludes. Itu menunjukkan olahraga ini lebih besar dari masalah yang tengah terjadi,” kata Domenicali, dinukil dari Crash, Jumat (31/7/2026).

 

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