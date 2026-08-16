Andrea Iannone Kenang Satu-Satunya Kemenangan di MotoGP Austria 2016, Tandai Era Baru Ducati

JAKARTA - Andrea Iannone meraih kemenangan bersejarah bersama Ducati di MotoGP Austria 2016 pada 14 Agustus. Kemenangannya itu disebut menandai era baru Ducati.

1. Kemenangan Satu-Satunya

Andrea Iannone mengenang kemenangan bersejarah saat itu. Bahkan, ia mengatakan semua orang menangis menyaksikan kemenangannya.

“Pada tahun 2016, kami meraih kemenangan pertama untuk Ducati setelah sekian lama. Saya rasa momen itu jelas menandai dimulainya era baru bagi Ducati,” ujar Iannone kepada MotoGP.com.

“Kami mulai bisa tersenyum kembali. Itu menjadi awal era baru bagi Ducati Corse,” ujar Manajer tim Davide Tardozzi.

Meskipun Ducati sering meraih podium sejak kedatangan Dall’Igna, kemenangan utama masih sulit digapai.

Akibat beberapa kali gagal finis (DNF), tim pabrikan ini mengawali akhir pekan di Austria dengan posisi kesembilan dan kesepuluh di klasemen kejuaraan dunia.



Andrea Iannone dan Andrea Dovizioso 2016 Ducati Corse (MotoGP)

Saat itu, Desmosedici belum menjadi motor tangguh dan serba bisa yang nantinya akan mendominasi kelas tersebut. Namun, keunggulan jelasnya dalam performa di lintasan lurus yang membuatnya diuntungkan dengan karakter Sirkuit Red Bull Ring.

Performa Ducati dalam sesi uji coba sebagai persiapan menghadapi Grand Prix Austria pertama sejak 1997 itu memperlihatkan peluang emas yang ada di depan mata.

“Kami melakukan beberapa tes di sirkuit itu sebulan sebelumnya. Sejak saat itu, kami menyadari bahwa kami bisa meraih hasil maksimal di akhir balapan,” kata Dall’Igna.

Dovizioso tampil lebih cepat pada sesi latihan, namun Iannone kemudian merebut pole position, dengan Valentino Rossi (Yamaha) memisahkan kedua pembalap Ducati tersebut di baris depan.