CEO F1 Yakin Max Verstappen Takkan Wujudkan Ancaman Pensiun

CEO F1, Stefano Domenicali, percaya Max Verstappen tidak akan mewujudkan ancamannya untuk pensiun. Walau begitu, ia tetap menyerahkan keputusan akhir kepada sang pembalap.

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1. Tidak Puas

Verstappen berulang kali menyatakan ingin keluar dari F1. Gara-garanya, pria asal Belanda itu menyatakan tidak puas dengan regulasi baru yang diberlakukan mulai 2026.

Tidak hanya sekali pula Verstappen melontarkan kritik terkait regulasi di F1 2026. Maka, spekulasi soal masa depan juara dunia empat kali tersebut langsung merebak luas.

2. Cinta F1

Domenicali yakin Verstappen sebetulnya menyukai F1 dan optimistis akan masa depan balapan jet darat tersebut. Ia mengaku punya hubungan yang baik dengan pria berusia 28 tahun tersebut.

“Saya pikir Max akan sangat senang. Saya pikir Max dalam situasi di mana dia mencintai F1, mencintai masa depan. Kami membahas masa depannya dan juga regulasi di masa depan, Saya punya hubungan yang luar biasa dengannya,” papar Domenicali, dinukil dari Crash, Kamis (13/8/2026).