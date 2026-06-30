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Kena Semprot Max Verstappen Usai Insiden di F1 GP Austria 2026, Begini Respons Berkelas Lewis Hamilton

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |13:10 WIB
Kena Semprot Max Verstappen Usai Insiden di F1 GP Austria 2026, Begini Respons Berkelas Lewis Hamilton
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/scuderiaferrari)
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SPIELBERG – Hubungan panas antara pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton dan Max Verstappen (Red Bull Racing) kembali memanas usai balapan Formula One (F1) GP Austria 2026. Kali ini, Hamilton memberikan jawaban menohok setelah Verstappen menuntut agar sang rival dijatuhi penalti akibat insiden di Sirkuit Red Bull Ring tersebut.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Pertarungan sengit memperebutkan posisi kedua terjadi pada lap 11 di Red Bull Ring. Saat George Russell (Mercedes AMG Petronas) memimpin di depan, dua pembalap dengan total 11 gelar juara dunia ini terlibat aksi saling sikut yang menegangkan dengan Verstappen.

Verstappen mencoba menusuk dari sisi dalam Tikungan 3, namun Hamilton menolak menyerah. Pembalap Inggris itu terus menempel ketat Verstappen hingga mereka memasuki area tikungan cepat berikutnya.

Puncaknya terjadi di Tikungan 6, ketika Verstappen kehabisan ruang di sisi luar. Pembalap berusia 28 tahun tersebut terpaksa melebar ke area gravel demi menghindari benturan dengan Hamilton.

1. Protes Keras Verstappen

Merasa dirugikan oleh manuver agresif Hamilton, Verstappen langsung meluapkan kekesalannya melalui radio tim. Pembalap yang kini mengantongi empat gelar juara dunia itu berseru, "Itu penalti, jelas-jelas penalti."

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/scuderiaferrari)
Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/scuderiaferrari)

Namun, pengawas balapan (stewards) mengabaikan tuntutan tersebut dan tidak menjatuhkan sanksi apa pun kepada Hamilton. Balapan pun berakhir dengan Verstappen mengamankan posisi kedua, diapit oleh duo Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli.

Sementara itu, Hamilton harus puas finis di posisi kelima. Ia finis dua tempat di depan rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, yang berjuang keras melawan masalah degradasi ban sepanjang balapan.

 

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