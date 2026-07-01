Siapkan 400 Atlet, Kontingen Indonesia Ditarget 4 Emas di Asian Games 2026

Kontingen Indonesia akan diperkuat 400 atlet dengan target empat emas di Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Kemenpora RI memastikan akan mempersiapkan ratusan atlet untuk tampil di Asian Games 2026. Kontingen Indonesia ditargetkan meraih empat medali emas dari ajang yang digelar di Nagoya, Jepang, tersebut.

Sikap realistis itu diambil karena beberapa nomor yang menjadi penyumbang emas Indonesia pada edisi sebelumnya tidak lagi dipertandingkan. Karena itu, Kemenpora hanya berani menargetkan empat keping saja.

1. Sesuai Perhitungan

Menpora RI, Erick Thohir, menjelaskan Indonesia tidak memasang target yang terlalu tinggi pada Asian Games kali ini. Menurutnya, perhitungan tersebut disesuaikan dengan kondisi cabang olahraga (cabor) yang tersedia.

"Targetnya tentu mesti realistis kurang lebih empat emas. Kalau dulu tujuh, tetapi dulu tujuh itu sendiri ada tiga nomor yang sudah tidak dipertandingkan lagi di Asian Games seperti menembak dan dayung," ujar Erick dalam jumpa pers di Graha Kemenpora, Jakarta pada Rabu (1/7/2026).

Pria berusia 56 tahun itu belum membeberkan cabor mana saja yang menjadi andalan untuk menyumbang medali emas. Ia menilai strategi tersebut perlu dijaga agar tidak memberikan informasi kepada pesaing.

"Jadi kami juga tidak boleh lugu di mana kami membuka seluruh data, oh target emasnya dari cabang ini, atletnya ini, nomornya ini, ya musuh sudah tahu. Walaupun kami mengenal prioritas," kata Erick.

"Jadi kalau saya selalu bicara targetnya empat emas, cabor a, b, c, silakan deliver," tambah pria yang juga Ketua Umum PSSI tersebut.

Selain target prestasi, pemerintah juga memastikan kebutuhan pendanaan kontingen sudah dipersiapkan. Anggaran pengiriman atlet yang sebelumnya sekitar Rp30 miliar kini meningkat menjadi Rp61 miliar dan telah diserahkan kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

"Alhamdulillah dana terkumpul Rp61 miliar kemarin dan kami sudah berikan secara menyeluruh ke KOI," tutur Erick.

2. Diperkuat 400 Atlet

Chief de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di Asian Games 2026, Todotua Pasaribu mengatakan, persiapan terus berjalan bersama 32 cabang olahraga. Dari pendataan sementara, sebanyak 411 atlet telah disiapkan dan jumlah tersebut diperkirakan meningkat hingga 420 atlet.

Selain atlet, jumlah ofisial tim juga diproyeksikan mencapai sekitar 150 orang. Dengan demikian, total kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 diperkirakan mendekati 600 orang.