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Semangat Kemerdekaan Jadi Motivasi Kontingen Indonesia Jelang Asian Games 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |20:20 WIB
Semangat Kemerdekaan Jadi Motivasi Kontingen Indonesia Jelang Asian Games 2026
Semangat Hari Kemerdekaan atau HUT RI Ke-81 jadi pemantik motivasi Kontingen Indonesia jelang Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – Semangat Hari Kemerdekaan atau HUT RI Ke-81 jadi pemantik motivasi Kontingen Indonesia jelang Asian Games 2026. Momen itu dinilai dapat memperkuat tekad atlet sebelum menjalani persaingan di Jepang.

Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, menegaskan pihaknya berkomitmen mendampingi perjuangan para atlet hingga ke arena pertandingan. Timnya juga berupaya memastikan seluruh kebutuhan nonteknis terpenuhi agar atlet dapat berkonsentrasi penuh.

Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari bersama CdM Todotua Pasaribu NOC Indonesia

“Peringatan kemerdekaan ini harus jadi pemantik semangat para atlet. Kami di Tim CdM berkomitmen untuk ikut berjuang bersama teman-teman atlet yang akan bertanding di Asian Games nanti,” kata Todotua dikutip dari rilis resmi NOC Indonesia, Selasa (18/8/2026).

“Tugas kami adalah memaksimalkan seluruh persiapan non-teknis dan meminimalisir sekecil mungkin segala kendala yang bisa mengganggu fokus atlet saat bertanding,” sambungnya.

1. Matangkan Koordinasi

Persiapan tersebut terus dilakukan melalui koordinasi antara CdM, perwakilan cabang olahraga, dan masing-masing deputi. Sejumlah kebutuhan kontingen, mulai dari akomodasi hingga transportasi selama berada di Aichi-Nagoya, Jepang, menjadi bagian yang terus dimatangkan.

“Hari ini kami matangkan koordinasi sebelum keberangkatan bersama para perwakilan cabor dan tiap-tiap deputi. Kami terus pastikan kesiapan akomodasi hingga transportasi di Aichi-Nagoya berada dalam kondisi siap 100 persen,” ungkap Todotua.

 

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