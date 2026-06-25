Menpora Erick Thohir Minta Atlet Indonesia Siap Hadapi Perubahan di Asian Games 2026

Menpora RI Erick Thohir meminta atlet Indonesia untuk siap menghadapi perubahan di Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, meminta atlet-atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026 untuk menghadapi sejumlah perubahan. Situasi itu tentu tidak bakal mudah.

Ajang olahraga terbesar di Asia itu akan berlangsung sekira 2,5 bulan lagi dengan tantangan yang tidak mudah. Selain persaingan ketat, Indonesia juga harus menghadapi perubahan nomor pertandingan di beberapa cabang olahraga.

1. Jaga Prestasi

Erick menegaskan Indonesia harus mampu menjaga sekaligus meningkatkan prestasi yang sudah diraih sebelumnya. Menurutnya, tantangan tersebut tidak hanya terjadi di Asian Games, tetapi juga pada ajang internasional lain seperti SEA Games 2027 dan Olimpiade 2028.

"Kami harus mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang sudah diraih. Negara-negara lain terus bergerak maju,” kata Erick, dikutip dari laman resmi Kemenpora RI, Kamis (24/6/2026).

“Karena itu, Indonesia juga harus memiliki sistem pembinaan yang kuat dan berkelanjutan agar mampu bersaing secara konsisten," sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

Erick menilai perubahan nomor pertandingan di Asian Games 2026 menjadi salah satu faktor yang harus segera diantisipasi. Beberapa nomor yang sebelumnya menjadi peluang medali bagi Indonesia sudah tidak lagi dipertandingkan.

Menurutnya, pembinaan atlet tidak bisa dilakukan secara cepat untuk mengejar target prestasi. Atlet membutuhkan proses panjang mulai dari pengembangan kemampuan dasar, peningkatan teknik, hingga kesiapan mental saat menghadapi kompetisi.

"Kami tidak mungkin mempersiapkan juara Olimpiade secara instan. Jika kami menargetkan Olimpiade 2032, maka atlet-atlet potensial harus mulai dibina dari sekarang. Inilah mengapa dukungan Presiden terhadap pelatnas jangka panjang menjadi sangat penting bagi masa depan," kata Erick.

Eks Presiden Inter Milan itu menyebut konsep pelatnas jangka panjang mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Jumat 19 Juni 2026. Pemerintah mendorong adanya sistem pemusatan latihan nasional dengan pendanaan multitahun.