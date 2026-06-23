Pimpin Kontingen Indonesia ke Asian Games 2026, Todotua Pasaribu Pastikan Kesiapan Fasilitas Atlet

CHEF de Mission (CdM) Asian Games 2026 Todotua Pasaribu menyebut pihaknya akan menyiapkan fasilitas terbaik untuk Tim Indonesia selama Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang.

"Dalam waktu dekat ini kami akan memastikan kondisi di lokasi acara berkolaborasi dengan kedutaan besar dan panitia setempat untuk fasilitas Rumah Indonesia," jelasnya saat rapat perdana dengan para perwakilan cabang olahraga di Kantor National NOC Indonesia, Selasa (23/6/2026).

Atlet Indonesia akan diberikan fasilitas maksimal jelang turun di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

1. Harus All Out

Ia menyampaikan nantinya tidak hanya persoalan akomodasi, tetapi juga logistik serta kesiapan lain untuk menunjang kegiatan para atlet dan official selama penyelenggaraan berlangsung.

"Saya minta untuk semua all out di sini untuk menyiapkan yang terbaik untuk atlet-atlet kita," tambahnya.

2. Kunjungan ke Beberapa Pengurus Cabang Olahraga

Selain itu, Todotua Pasaribu juga akan melakukan visitasi ke semua pengurus cabang olahraga yang akan diberangkatkan ke Aichi-Nagoya Jepang, September 2026.