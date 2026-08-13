Erick Thohir Ungkap 3 Cabor Andalan untuk Capai Target 4 Emas di Asian Games 2026

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, mengungkap ada tiga cabang olahraga (cabor) yang menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali emas di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ketiga cabor tersebut adalah bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing.

1. Target 4 Emas, Andalkan 3 Cabor

Pemerintah memasang target empat medali emas bagi kontingen Indonesia pada ajang yang digelar di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September - 4 Oktober 2026 itu. Selain tiga cabor utama, masih terdapat peluang tambahan dari cabang olahraga lain yang dinilai memiliki potensi besar untuk meraih emas.

Erick belum membeberkan cabang olahraga yang diharapkan menyumbang satu emas tambahan. Dia hanya menyebutkan peluang tersebut terbuka dari sejumlah cabor yang memiliki kans meraih medali.

"Empat targetnya, ya ada dari bulu tangkis, dari angkat besi, panjat tebing. Mungkin cabang-cabang olahraga lainnya yang potensinya perak siapa tahu kepeleset jadi emas," kata Erick di Kantor Kemenpora, Jakarta pada Rabu (12/8/2026).

Menpora Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Tambah Anggaran Pelatnas

Pemerintah juga telah meningkatkan dukungan anggaran untuk persiapan kontingen Indonesia. Tambahan Rp95 miliar membuat total anggaran pemusatan latihan nasional (pelatnas) Asian Games Aichi-Nagoya 2026 menjadi Rp222 miliar. Anggaran itu di luar dana pengiriman kontingen sebesar Rp61 miliar.

Dengan dukungan anggaran tersebut, Erick meminta para atlet dan cabang olahraga fokus memaksimalkan persiapan. Dia menilai pemerintah telah berupaya memastikan kebutuhan pendanaan untuk menghadapi Asian Games Aichi-Nagoya 2026 terpenuhi.

"Karena kami pemerintah sudah bekerja ekstra keras memastikan tadi kesiapan anggaran yang selama ini menjadi kendala," ujar Erick.