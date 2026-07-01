Kata-Kata Menyentuh Fabio Quartararo Usai Resmi Tinggalkan Yamaha Akhir Musim Ini

Kata-Kata Menyentuh Fabio Quartararo Usai Resmi Tinggalkan Yamaha Akhir Musim Ini (Instagram/@fabioquartararo20)

JAKARTA - Fabio Quartararo meninggalkan Yamaha pada akhir musim MotoGP 2026. Ia pun merasa haru meninggalkan tim yang telah dibelanya sejak bertahun-tahun silam.

1. Tinggalkan Yamaha

Yamaha mengumumkan pada Selasa (30/6/2026) akan berpisah dengan Fabio Quartararo dan Alex Rins pada akhir musim ini.

Hal ini menyusul laporan selama berbulan-bulan bahwa Quartararo telah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan Honda mulai musim 2027. Sementara Rins akan meninggalkan grid sepenuhnya.

Quartararo bergabung dengan Yamaha pada tahun 2019 bersama Petronas SRT untuk musim perdananya, sebelum menggantikan Valentino Rossi di tim pabrikan pada 2021.

Ia memenangkan gelar juara dunia tahun itu. Saat itu, Quartararo mencetak 11 kemenangan dan 32 podium untuk merek Jepang tersebut selama delapan musim terakhir.

Namun, hasil yang baik semakin sulit diraih dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan pun meningkat antara Quartararo dan Yamaha.

Fabio Quartararo finis kelima di MotoGP Catalunya 2026 fabioquartararo20

2. Kata-Kata Perpisahan Quartararo

Meskipun merasa frustrasi, Quartararo memposting pesan yang menyentuh hati tentang waktunya di Yamaha di media sosialnya.

“Setelah delapan musim, tibalah saatnya bagi saya untuk menutup babak penting dalam karier saya,” katanya, melansir Crash, Selasa (30/6/2026).

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yamaha karena telah memberi saya kesempatan di level tertinggi, karena telah percaya pada saya, dan karena telah mendukung saya selama bertahun-tahun ini.

Quartararo pun mengenang kembali momen-momen tak terlupakan bersama Yamaha.

“Bersama-sama, kita telah berbagi momen-momen tak terlupakan: gelar juara dunia, sebelas kemenangan, podium, pole position, dan yang terpenting, perjalanan manusia dan olahraga yang luar biasa yang akan selalu saya kenang.

“Yamaha bukan hanya tim bagi saya - ini adalah bagian dari kisah saya, pertumbuhan saya sebagai pembalap dan sebagai pribadi.