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HOME SPORTS MOTOGP

Kata-Kata Ai Ogura Usai Jadi Pembalap Jepang Pertama yang Juara MotoGP Setelah 22 Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |04:18 WIB
Kata-Kata Ai Ogura Usai Jadi Pembalap Jepang Pertama yang Juara MotoGP Setelah 22 Tahun
Kata-Kata Ai Ogura Usai Jadi Pembalap Jepang Pertama yang Juara MotoGP Setelah 22 Tahun (Instagram/@trackhousemotogp)
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ASSEN - Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, menjuarai MotoGP Belanda 2026 pada akhir pekan lalu. Pembalap asal Jepang itu mengaku sangat senang bisa keluar sebagai yang tercepat di MotoGP Belanda 2026. Ia pun berharap penggemar Jepang menikmatinya. 

Ai Ogura berhasil menjadi yang tercepat di Sirkuit Assen secara heroik. Ogura start dari baris terdepan bersama Jorge Marin yang menempati pole position dan Marco Bezzecchi. 

Pada awal balapan, Ogura sempat disalip Raul Fernandez yang start dari baris kedua. Ia cukup lama membuntuti kedua pembalap di depannya. 

Ai Ogura kemudian berhasil mengejar Raul Fernandez untuk posisi kedua pada lap ke-15. Langkah Ogura sempat terhambat satu detik akibat perangkat ride height motornya terkunci saat melakukan pengereman di tikungan tiga.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

Namun, Ogura mampu bangkit dengan cepat dan melakukan manuver luar biasa di lap ke-20 untuk menyalip Fernandez di tikungan sembilan. Setelah berhasil merebut posisi terdepan, pebalap Jepang tersebut langsung memperlebar jarak hingga 1,5 detik di depan para pesaingnya.

Ai Ogura akhirnya menyentuh garis finis pertama untuk merayakan kemenangan debutnya di kelas MotoGP, disusul Raul Fernandez di podium kedua dan Jorge Martin di posisi ketiga. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio yang sempat terkena penalti berhasil mengamankan tempat keempat.

Ogura mencatatkan sejarah sebagai pembalap Jepang pertama yang memenangi MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. 

Usai balapan, ia mengaku tak bisa berkata banyak soal kemenangannya. Ia mengaku sangat senang bisa menang dan menyamai pencapaian Tamada. 

"Tidak banyak yang bisa dikatakan, saya hanya senang. Tamada-san (menang) sudah lama sekali. Saya sangat senang setelah melewati garis finis," katanya melansir laman MotoGP, Selasa (30/6/2026). 

 

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Topik Artikel :
MotoGP Ai Ogura MotoGP 2026
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