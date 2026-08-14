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Rebut 2 Gelar Juara Usai Reuni, Leo/Daniel Makin Semangat Kejar Ketertinggalan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |19:13 WIB
Rebut 2 Gelar Juara Usai Reuni, Leo/Daniel Makin Semangat Kejar Ketertinggalan
Rebut 2 Gelar Juara Usai Reuni, Leo/Daniel Makin Semangat Kejar Ketertinggalan (X/@inabadminton)
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JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, memiliki ambisi kuat untuk kembali bertengger di papan atas level dunia. Hal itu dibuktikan Leo/Daniel usai keluar menjadi juara di Taipei Open 2026 Super 300.

1. Raih 2 Gelar Juara

Usai reuni kembali pada Mei 2026, Leo/Daniel tercatat sudah mengoleksi dua gelar pada tahun ini. Pada comeback perdana, Leo/Daniel langsung merebut titel juara di Thailand Open 2026.

Setelah itu, pada awal bulan ini, Leo/Daniel kembali meraih juara di Taipei Open 2026. Leo/Daniel merebut titel juara usai di babak final mengalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia/Aaron Tai, dengan skor 23-21 dan 21-19.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

Kedua titel tersebut membuat Leo/Daniel semakin percaya diri. Mereka bertekad untuk mengejar ketertinggalan dan mendekati pasangan ganda putra pelatnas lainnya seperti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

"Kami juara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kami juga ingin konsisten dan bisa melebihi prestasi yang sudah kami raih sekarang," ungkap Daniel di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Jumat (14/8/2026).

"Yang pasti (gelar juara) menjadi motivasi. Kami juga ingin mengejar ketertinggalan dari pasangan-pasangan lainnya. Kami juga harus punya target pribadi. Jadi, setiap pertandingan kami selalu punya target masing-masing," tutur Daniel.

Motivasi tinggi Leo/Daniel juga tidak lepas dari ganda putra terbaik Tanah Air yakni Fajar/Fikri. Terlebih, Fajar/Fikri baru saja menjuarai dua turnamen besar secara beruntun, yaitu Japan Open dan China Open 2026.

 

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