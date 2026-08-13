Meski Aprilia Kuasai Podium MotoGP Inggris 2026, Alex Marquez Percaya Ducati Mulai Bangkit!

PETA persaingan di kejuaraan dunia MotoGP 2026 kembali menjadi sorotan setelah balapan 7-9 Agustus 2026 lalu di Sirkuit Silverstone, Inggris. Dominasi mutlak yang ditunjukkan oleh pabrikan asal Noale, Aprilia, membuat sebagian kalangan menilai motor RS-GP tengah berada di level yang sulit dikejar.

Kendati demikian, pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, memiliki pandangan yang berbeda. Ia justru meyakini jarak performa antara Ducati dan Aprilia kini semakin menipis, terlepas dari hasil minor yang didapat kubu Borgo Panigale di Inggris.

Sebelum liburan musim panas MotoGP 2026, Ducati sempat menunjukkan taringnya dengan menyapu bersih kemenangan di tiga dari empat balapan terakhir melalui aksi Marc Marquez. Begitu juga kemenangan di Catalunya oleh Fabio Di Giannantonio dan Spanyol oleh Alex Marquez.

Konsistensi tersebut sempat membawa Marc Marquez dan Di Giannantonio menempel ketat pimpinan klasemen sementara, Jorge Martin (Aprilia Racing). Meski begitu, pada akhirnya kini mereka masih tertinggal masing-masing 40 dan 41 poin usai seri Silverstone.

1. Optimisme Gresini Ducati

Kondisi di Sirkuit Silverstone memang kurang bersahabat bagi skuad Ducati karena tidak satupun pembalap mereka yang mampu naik ke podium. Hasil tersebut bahkan sempat membuat Di Giannantonio blak-blakan menyebut Ducati saat ini berstatus sebagai kekuatan kedua di bawah Aprilia.

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

Namun, Alex Marquez yang keluar sebagai pembalap terbaik Ducati dengan finis di posisi keempat di Silverstone justru melihat sisi positif dari perkembangan motornya. Menurutnya, margin ketertinggalan Ducati dari Aprilia jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan awal musim lalu.

"Saya pikir jika Anda membandingkannya dari awal tahun, jaraknya jauh lebih kecil," ungkap Alex Marquez, seperti dikutip dari Crash, Kamis (13/8/2026).