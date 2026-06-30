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HOME SPORTS MOTOGP

Makin Diwaspadai, Ai Ogura Siap Ramaikan Perebutan Gelar Juara Dunia MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |11:39 WIB
Makin Diwaspadai, Ai Ogura Siap Ramaikan Perebutan Gelar Juara Dunia MotoGP 2026
Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
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ASSEN – Kemenangan sensasional di MotoGP Belanda 2026 membawa angin segar bagi Ai Ogura yang kini resmi masuk dalam radar bursa calon juara dunia MotoGP 2026. Sang rider Trackhouse Aprilia menyikapi status barunya tersebut dengan antusias, menjadikannya sebagai dorongan motivasi tambahan alih-alih sebuah tekanan besar.

Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura kini dijagokan untuk memperebutkan gelar juara MotoGP 2026 usai kemenangan sensasionalnya di Sirkuit Assen, Belanda. Keberhasilan Ogura di MotoGP Belanda 2026 pun sangat disyukuri oleh rider asal Jepang tersebut dan menjadikannya sebagai tambahan motivasi.

Ya, Ai Ogura baru saja meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP. Hal itu setelah ia meraih kemenangan dalam MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, pada Minggu 28 Juni 2026 malam WIB.

Ogura mengatakan saat ini terus mengalami perkembangan positif dalam dunia balap motor dunia tersebut. Pasalnya, dia mulai memahami kelebihan dan kekurangannya.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

"Saya mulai memahami kekuatan saya di MotoGP, tetapi saya masih belum melihat diri saya sebagai kekuatan dominan. Dengan keunggulan 25 poin, saya adalah salah satu penantang," kata Ogura dilansir dari Motosan, Selasa (30/6/2026).

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Pembalap berusia 25 tahun ini mengatakan sangat senang kualitasnya sudah mulai dipertimbangkan. Dia pun akan berusaha tampil maksimal dalam setiap seri MotoGP 2026.

 

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