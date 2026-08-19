Hasil BWF World Championships 2026: Alwi Farhan hingga Sabar/Reza Sukses Tembus 16 Besar

AJANG BWF World Championships 2026 kembali menyajikan hasil positif bagi kontingen bulu tangkis Indonesia. Sebanyak tiga wakil Merah Putih sukses mengamankan tiket melaju ke babak 16 besar setelah berjuang habis-habisan.

Ketiga wakil andalan Indonesia tersebut meliputi tunggal putra Alwi Farhan, pasangan ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, serta ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka berhasil menampilkan performa terbaiknya di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada hari Rabu, 19 Agustus 2026 sore WIB.

1. Perjalanan Mulus Alwi Farhan

Alwi Farhan berhasil memastikan langkah ke ronde 16 besar usai mengatasi perwakilan Finlandia, Joakim Oldorff. Dalam pertandingan tersebut, Alwi mengawali gim pertama dengan pola permainan yang tepat.

Hasilnya manis, pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu berhasil memenangkan gim pertama dengan skor 21-12. Pada gim kedua, Alwi yang bermain konsisten mampu menang meyakinkan dengan skor 21-9.

Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang mempertemukan sesama wakil Indonesia, Rachel/Febi sukses mengalahkan kompatriotnya, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine. Rachel/Febi memulai pertandingan dengan baik hingga memenangkan gim pertama dengan skor 21-11.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Isyana/Rinjani memperlihatkan perlawanan sengit pada awal pertandingan. Namun, Rachel/Febi akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 21-10.

2. Perjuangan Keras Sabar/Reza

Hasil positif juga didapat oleh Sabar/Reza yang berhadapan dengan wakil Hong Kong, Hung Kuei Chun/Lui Chun Wai. Dalam laga tersebut, Sabar/Reza harus bersusah payah untuk menundukkan lawannya.