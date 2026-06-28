Tak Jadi 1 Tahun, Marc Marquez Ungkap Alasan Perpanjang Kontrak hingga 2028

Marc Marquez sempat ingin perpanjang kontrak setahun tapi kemudian berubah pikiran (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

ASSEN – Marc Marquez mengakui Ducati Lenovo memenuhi permintaannya untuk opsi perpanjangan kontrak hanya setahun. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menetap hingga MotoGP 2028.

Negosiasi kontrak Marquez berlarut-larut. Di awal MotoGP 2026, terungkap fakta sang pembalap menginginkan formula 1+1 alias perpanjangan setahun dengan tahun kedua sebagai opsi.

1. Dugaan

Kuat dugaan, Marquez ingin melihat dulu seperti apa performa Ducati di MotoGP 2027 yang akan diwarnai regulasi baru. Bila tidak sesuai harapan, ia punya opsi untuk pindah pada MotoGP 2028.

Pada akhirnya, Marquez memutuskan tanda tangan kontrak baru dengan durasi dua musim. Ia mengakui opsi untuk memperpanjang hanya setahun sempat dipenuhi oleh Ducati.

“(Opsi setahun) itu ada di atas meja. Tapi, pada akhirnya yang terbaik untuk proyek ini adalah kontrak dua tahun,” papar Marquez, disitat dari Crash, Minggu (28/6/2026).

Lebih lanjut, pria asal Spanyol itu mengakui Ducati adalah opsi pertamanya untuk musim depan. Negosiasi bahkan sudah dimulai sejak fase akhir MotoGP 2025.