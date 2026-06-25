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Kirim Peringatan ke Rival, Marc Marquez: Saya Akan Lawan di Jerman!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |12:51 WIB
Kirim Peringatan ke Rival, Marc Marquez: Saya Akan Lawan di Jerman!
Marc Marquez mengirim peringatan ke lawan-lawannya di MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
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MARC Marquez mengirim peringatan kepada rival-rivalnya di MotoGP 2026. Ia mengaku siap untuk melancarkan serangan balasan alias melawan mulai seri Jerman dan Inggris.

Dua kemenangan beruntun berhasil diraih Marquez pada balapan di Hungaria dan Republik Ceko. Tambahan 50 poin itu mendongkrak posisinya di klasemen MotoGP 2026 ke urutan 4 dengan 140 angka.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Memang Marquez masih berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi di puncak klasemen. Tapi, dua kemenangan itu membuatnya mendapat momentum positif dalam mengejar gelar juara dunia.

1. Lancarkan Serangan

Marquez dengan percaya diri mengaku siap melancarkan serangan mulai MotoGP Jerman 2026 yang berlangsung 10-12 Juli. Setelah itu, ia bakal menyergap lagi selepas jeda musim panas.

“Saya berharap (akan melawan) setelah jeda musim panas. Tentu saja, Sachsenring (Jerman) adalah sirkuit di mana saya ingin mulai menyerang,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Rabu (25/6/2026).

“Tapi, saya berharap setelah jeda musim panas. Saya tidak bisa bilang saya yakin tetapi saya berharap bisa memiliki kondisi fisik yang memungkinkan saya untuk membalap sesuka saya,” imbuhnya.

 

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