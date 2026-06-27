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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Bongkar Alasan Bertahan di Ducati hingga 2028: Mereka Percaya saat Saya Cedera

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |04:15 WIB
Marc Marquez Bongkar Alasan Bertahan di Ducati hingga 2028: Mereka Percaya saat Saya Cedera
Marc Marquez Bongkar Alasan Bertahan di Ducati hingga 2028: Mereka Percaya saat Saya Cedera (Instagram/Ducati Corse)
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BORGO PANIGALE - Kepercayaan menjadi alasan utama Marc Marquez menerima kontrak baru di Ducati Lenovo. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu senang Ducati mempercayainya, meski sempat terpuruk karena cedera.

1. Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak

Marc Marquez dan Ducati resmi memperpanjang kerja sama. Marquez mendapat perpanjangan kontrak dua tahun lagi alias akan membalap di Ducati untuk MotoGP 2027 dan 2028.

Kesepakatan ini menihilkan rumor Marquez bakal kembali ke Honda. Bahkan kemungkinan besar, Marquez akan menyudahi kariernya di tim pabrikan Ducati itu.

Kontrak ini juga sangat berarti bagi Marquez. The Baby Alien mengungkapkan, perpanjangan kontrak ini bukan berdasarkan prestasi semata. Diketahui, belakangan ini Marquez sedang dalam masa sulit.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Dia sempat terpuruk pada awal musim dan absen dari dua balapan karena cedera. Hal itu menjadi kekhawatiran mengingat Marquez belum menandatangani kontrak anyar.

Namun begitu, teka-teki masa depan Marquez akhirnya terjawab. Marquez memutuskan untuk memperpanjang kontrak karena kepercayaan yang diberikan oleh Ducati kepadanya.

"Bagi saya, sangat penting bahwa bahkan ketika saya cedera, Ducati percaya pada saya dan mulai menawarkan beberapa hal (untuk masa depan)," kata Marquez dilansir dari Crash, Jumat (26/6/2026).

 

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