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Saatnya Berlari Sambil Menyelamatkan Bumi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |19:03 WIB
Saatnya Berlari Sambil Menyelamatkan Bumi
Olahraga lari tidak hanya sekadar menyehatkan tetapi juga bisa ikut menyelamatkan bumi (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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OLAHRAGA lari memang sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Olahraga tersebut kini tidak hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tetapi juga berperan dalam menyelamatkan bumi.

Hal tersebut bisa dirasakan saat mengikuti event Pancasakti Run 2026. Event itU akan tetap melanjutkan tradisi tahun lalu yaitu menggabungkan event lari dengan penanaman pohon.

1. Dampak Positif

Olahraga lari. (Foto: Fotorech/Pixabay)

Ketua Pancasakti Run 2026, Hendy Sugiono mengungkapkan, prosesi penanaman pohon akan dilakukan satu hari setelah acara lari Pancasakti Run 2026 di Qbig BSD City. Tentunya langkah nyata tersebut diharapkan dapat berdampak positif untuk kelestarian lingkungan.

“Kami akan terus menepati janji seperti Pancasakti Run 2025 lalu yaitu menaman 1 pohon untuk 1 Bib. Jadi tahun ini kami melanjutkan komitmen itu dengan menanam sekitar 3.000 pohon untuk setiap 1 Bib yang dipakai pelari. Ini artinya pelari di Pancasakti Run ikut membantu menyelamatkan Bumi,” kata Hendy dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

2. Komitmen

Hendy mengatakan penanaman pohon akan dilakukan di Pusat Budaya Alam Nusantara, Tangerang, Banten. Panitia Pancasakti Run 2026 akan mengundang perwakilan dari pelari, komunitas dan juga influencer untuk menyaksikan prosesi tersebut.

“Meski tema tahun ini adalah The Journey to Going Public Begins, Pancasakti Run tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memiliki komitmen terhadap program penghijauan, termasuk penanaman pohon,” kata Hendy.

Hendy menjelaskan, aksi penanaman pohon ini juga sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga bumi serta menyebarkan edukasi mengenai budaya dan alam. Pancasakti Run 2026 menghadirkan kategori baru yaitu dengan jarak lomba Half Marathon selain jarak 10K dan 5,5K, sebanyak 5.000 peserta ditargetkan mengikuti ajang  Pancasakti Run 2026  ini.

“Pancasakti Run 2026 menyiapkan total hadiah podium sebesar Rp230 Juta untuk para pemenang dari seluruh kategori, serta berbagai hadiah doorprize menarik lainnya. Para peserta juga akan mendapatkan berbagai benefit menarik dengan total isi race pack senilai Rp1 juta,” jelas Hendy.

 

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Topik Artikel :
Lari Olahraga Lari Sport Lain
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