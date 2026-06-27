Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2026: Marc Marquez Finis Ketujuh, Jorge Martin Pole Position

Jorge Martin sukses merebut posisi start terdepan sementara Marc Marquez memulai balapan MotoGP Belanda 2026 dari urutan tujuh (Foto: Facebook/MotoGP)

ASSEN – Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2026 sudah diketahui. Jorge Martin merebut posisi start terdepan dengan catatan waktu 1 menit 30,812 detik di Sirkuit TT Assen, Assen, Sabtu (27/6/2026) sore WIB.

Pembalap tim Aprilia Racing itu mengungguli Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. Marc Marquez harus puas memulai balapan dari urutan tujuh!

Jalannya Kualifikasi

Sebanyak 12 pembalap dengan posisi terendah di Practice harus melalui kualifikasi satu (Q1). Mereka mesti memperebutkan dua posisi teratas untuk melaju ke Q2.

Fabio Quartararo dan Joan Mir berhasil menjadi dua teratas di Q1. Kedua eks juara dunia MotoGP itu kini akan memperebutkan posisi start terbaik bersama 10 orang lain.

Di babak kedua, Bezzecchi langsung melesat dan mencetak waktu 1 menit 30,853 detik. Pada percobaan berikutnya, ia gagal menajamkan catatan waktu tersebut.

Tapi, Martin mampu menggusur Bezzecchi dari posisi teratas. Pembalap berpaspor Spanyol itu membukukan waktu tercepat 1 menit 30,812 detik.