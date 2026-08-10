Piala Presiden Mengangkat Gengsi, Merdeka Master 2026 Sukses Hadirkan Persaingan Berkuda Kelas Atas

BEKASI – Turnamen berkuda Merdeka Master 2026 baru saja menuntaskan kategori show jumping di Hub Indonesia, Bekasi, pada Minggu 9 Agustus 2026. Kategori itu memperebutkan dua gelar bergengsi, yakni Piala Presiden 120 centimeter dan 100 centimeter open.

Turnamen Merdeka Masters 2026 dengan kompetisi show jumping berlangsung sejak 6 - 9 Agustus 2026. Sementara itu, kompetisi dressage pada 14 -16 Agustus 2026.

Untuk juara kategori show jumping Piala Presiden direbut oleh Muhammad Fahmi Satria dari klub Arthayasa Stable. Sementara itu 100 centimeter open dirah oleh Jamal Mewengkang dari klub ZZ Stable.

1. Bersaing Ketat

Ketua Harian PP PORDASI Mohammad Chaidir Saddak (biasa dikenal sebagai Eddy Sadak) mengatakan para juara memang lahir dari persaingan yang ketat. Dia sangat senang setiap peserta unjuk kualitas terbaiknya.

Turnamen itu terselenggaranya berkat kolaborasi Hub Indonesia dengan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi). Selain itu, Bank Mandiri menjadi sponsor utamanya.

Turnamen berkuda Merdeka Masters 2026. (Foto: PORDASI)

"Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo menyumbangkan pialanya di sini. Animonya sangat luar biasa dari seluruh Indonesia hadir di sini. Wah bagus banget ya (persaingan atlet). Jadi saya rasa dari sisi kualitas untuk tahun ini lebih meningkat," kata Eddy di Bekasi, dikutip Senin (10/8/2026).

“Itu menunjukkan bahwa masa depan daripada olahraga berkuda di Indonesia ini untuk nomor show jumping sangat cerah," tambahnya.