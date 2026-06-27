Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Belanda 2026: Marc Marquez Kelima, Marco Bezzecchi Belum Ada Lawan

Marco Bezzecchi kembali jadi pembalap tercepat di Latihan Bebas 2 MotoGP Belanda 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

ASSEN – Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Belanda 2026 sudah diketahui. Marco Bezzecchi kembali jadi pembalap tercepat di Sirkuit TT Assen, Assen, Sabtu (27/6/2026) sore WIB dengan 1 menit 31,611 detik.

Pembalap Aprilia Racing itu mengungguli Raul Fernandez dan Ai Ogura. Sementara, Marc Marquez harus puas ada di urutan lima.

Jalannya Sesi Latihan

Cuaca panas dan suhu udara yang tinggi menjadi tantangan tersendiri sepanjang Jumat 26 Juni 2026. Para pembalap harus bertarung dengan kondisi yang tidak mudah.

Di awal sesi, Fabio Di Giannantonio langsung mencetak waktu tercepat 1 menit 32,376 detik. Ia tampak tak ingin buang waktu untuk mencari momentum dan setelan terbaik jelang kualifikasi.

Tapi, Bezzecchi tidak tinggal diam. Ia membukukan waktu tercepat 1 menit 31,844 detik setelah sebelumnya Di Giannantonio menajamkan catatannya ke 1 menit 31,960 detik.

Memasuki menit-menit akhir, Bezzecchi kembali melesat. Ia menajamkan waktunya menjadi 1 menit 31,611 detik. Posisi kedua kini menjadi milik Raul Fernandez dengan selisih hanya 0,120 detik.