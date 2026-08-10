Kisah Kutukan Pemenang Berulang di Sirkuit Silverstone, Raul Fernandez Bikin Sejarah Baru di MotoGP Inggris 2026

SIRKUIT Silverstone kembali menegaskan statusnya sebagai lintasan paling sulit ditebak dalam kalender MotoGP. Pada balapan utama MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung Minggu 9 Agustus 2026 malam WIB, Raul Fernandez keluar sebagai pemenang baru di ronde ke-12 musim ini.

Kemenangan pembalap Trackhouse Aprilia tersebut sekaligus memperpanjang rekor unik di Silverstone. Lintasan legendaris ini kini resmi mencatatkan 12 pemenang Grand Prix yang berbeda secara berturut-turut.

Setelah Jorge Lorenzo yang kala itu bersama Yamaha menang di MotoGP Inggris 2013, pemenang di Sirkuit Silverstone selalu berbeda.

1. Aksi Ciamik Fernandez

Kembali ke MotoGP Inggris 2026, Raul Fernandez itu tampil luar biasa dan menebus kegagalannya di sesi Sprint sehari sebelumnya. Memulai balapan dari posisi ketiga, rider asal Spanyol itu langsung melesat mengambil alih posisi terdepan sejak awal balapan.

Raul Fernandez. (Foto: Instagram/raulfernandez_25)

Sepanjang balapan, Fernandez terus memacu motornya dengan cepat sambil menjaga keseimbangan agar terhindar dari insiden. Ia berhasil mempertahankan keunggulan dari kejaran Marco Bezzecchi yang membuntutinya di posisi kedua pada awal lap.

Perubahan terjadi pada lap ke-9 ketika Jorge Martin berhasil menggeser rekan setimnya, Bezzecchi, untuk merebut tempat kedua. Di belakang mereka, persaingan sengit juga melibatkan Alex Marquez yang naik ke posisi keempat pada lap ke-12 usai melewati Pedro Acosta.

Fernandez tetap tenang menghadapi tekanan Jorge Martin yang terus membuntutinya hingga lap ke-15. Ia akhirnya menyentuh garis finis di posisi pertama dengan keunggulan 2,5 detik atas Martin, diikuti Bezzecchi di podium ketiga.