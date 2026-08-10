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Kisah Sedih Marc Marquez, Akui Tak Sanggup Bertarung di MotoGP Inggris 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |09:59 WIB
Kisah Sedih Marc Marquez, Akui Tak Sanggup Bertarung di MotoGP Inggris 2026
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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SILVERSTONE – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez akui tak sanggup bertarung untuk berdiri di podium balapan utama MotoGP Inggris 2026. Karena merasa kesulitan, ia pun harus rela finis ketujuh pada balapan yang digelar di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada Minggu 9 Agustus 2026 kemarin.

Hasil minor tersebut membuat situasi di klasemen sementara semakin tertinggal bagi pembalap asal Spanyol itu. Defisit poin Marquez dari pimpinan kejuaraan, Jorge Martin (Aprilia Racing), kini melebar menjadi 40 poin penuh.

1. Tak Sanggup Bertarung

Padahal, Marquez datang ke Silverstone dengan modal positif usai menyapu bersih kemenangan ganda di MotoGP Jerman 2026. Ia bahkan sempat berada di posisi dekat dengan puncak klasemen dengan selisih hanya 18 poin sebelum akhir pekan ini dimulai.

Namun, rangkaian masalah mulai mendera sejak sesi sprint race ketika Marquez mengalami degradasi ban belakang yang parah. Kondisi tersebut membuatnya tak berdaya dan harus puas melorot hingga finis di urutan kesembilan.

Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)

Memasuki balapan utama, Marquez bersama para pembalap lain beralih menggunakan ban belakang jenis medium. Sayangnya, perubahan strategi itu belum mampu membawanya masuk dalam persaingan barisan depan untuk memperebutkan podium.

Marquez sempat berada di posisi keempat pada fase awal balapan, sebelum akhirnya dilewati oleh sang adik, Alex Marquez, serta pebalap KTM, Pedro Acosta. Posisi Marquez semakin merosot setelah Fabio di Giannantonio dari VR46 turut menyusulnya di lap-lap akhir.

Seusai balapan, rider berjuluk Baby Alien itu dengan kesatria menolak mencari-cari alasan atas hasil buruk yang diraihnya. Ia dengan jujur mengakui bahwa masalah utamanya datang dari diri sendiri, terutama terkait kondisi fisik dan daya tahan tubuhnya.

 

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