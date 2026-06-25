Francesco Bagnaia Resmi Pindah ke Aprilia hingga MotoGP 2030!

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia resmi bergabung ke Aprilia Racing mulai MotoGP 2027. Rider asal italia itu pun langsung diikat dengan kontrak jangka panjang berdurasi empat tahun, yang berarti Pecco –sapaan akrab Bagnaia– akan mengendarai motor RS-GP hingga musim 2030.

“BERITA TERBARU: Francesco Bagnaia menandatangani kontrak dengan Aprilia,” bunyi laporan resmi dari MotoGP, dikutip Kamis (25/6/2026).

Langkah ini menandai akhir dari perjalanan panjang Bagnaia bersama Ducati, pabrikan yang ia bela sejak debutnya di kelas premier bersama Pramac hingga tim pabrikan Lenovo. Bersama pabrikan Bologna tersebut, Pecco sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia pada tahun 2022 dan 2023.

Namun, mulai tahun 2027, Bagnaia akan membuka lembaran baru dan berduet dengan sahabat dekatnya sekaligus pemimpin klasemen saat ini, Marco Bezzecchi, untuk membentuk duet murni Italia di garasi Aprilia.

1. Alasan Gabung Aprilia

Keputusan Bagnaia untuk hengkang sebenarnya sudah bulat sejak tes pramusim terakhir di Buriram, Thailand, meskipun pengumuman resminya sempat tertunda akibat negosiasi kontrak antara MSMA dan MotoGP. Musim lalu menjadi momen yang sulit bagi Pecco setelah posisinya di Ducati mulai terganggu akibat kedatangan Marc Marquez.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Belum lagi performanya yang kurang maksimal bersama motor GP25 hingga membuat Bagnaia terlempar ke peringkat kelima klasemen akhir. Ketika rumor berembus bahwa Pedro Acosta akan ditarik oleh Ducati untuk mendampingi Marquez, Pecco dihadapkan pada beberapa pilihan, mulai dari turun ke tim satelit VR46 hingga menyeberang ke Yamaha atau Aprilia.

Keputusannya memilih Aprilia terbukti sangat visioner, mengingat pabrikan Noale tersebut saat ini tengah merajai kejuaraan dunia dengan memimpin klasemen pembalap, tim, dan manufaktur, mengungguli dominasi Ducati.