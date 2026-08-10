Belajar dari Masa Lalu, Jorge Martin Pilih Santai meski Unggul Jauh di Puncak Klasemen MotoGP 2026

SILVERSTONE – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, memilih tak terlalu memperdulikan statusnya yang kini unggul jauh di puncak klasemen pembalap MotoGP 2026. Martin yang sekarang tidak terlalu berusaha memikirkan hasil hingga menganggu penampilannya, jadi ia lebih memilih tampil tenang dan tetap memberikan yang terbaik di setiap balapannya.

Ya, Martin baru saja tampil apik di MotoGP Inggris 2026, pada Minggu 9 Agustus 2026. Rider pabrikan Aprilia itu sukses menutup rangkaian akhir pekan dengan hasil gemilang dan memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara.

Berbekal performa impresif sejak sesi kualifikasi, Martin berhasil mengamankan pole position dan mendominasi jalannya sprint race dengan meraih kemenangan sempurna. Tren positif tersebut berlanjut hingga sesi balapan utama.

1. Makin Kukuh di Puncak

Dalam balapan utama MotoGP Inggris 2026, Martin sukses melintasi garis finis di posisi kedua di belakang pemenang balapan, Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia). Hasil konsisten ini membuatnya mendulang banyak poin penting di klasemen.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Keuntungan ganda didapatkan pembalap asal Spanyol itu menyusul hasil kurang memuaskan yang dialami oleh para rival terdekatnya. Rival terdekatnya sebelum balapan, Ai Ogura, mengalami nasib sial setelah terjatuh dan gagal meraup poin.

Dengan situasi tersebut, keunggulan poin Jorge Martin di puncak klasemen melesat drastis. Jika sebelumnya ia hanya memimpin dengan selisih 14 poin, kini ia menutup akhir pekan di Sirkuit Silverstone, Inggris dengan keunggulan yang melebar signifikan menjadi 31 poin.

Kini, ancaman terdekat di klasemen justru datang dari rekan setimnya di Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Meskipun demikian, Martin memilih untuk tidak cepat berpuas diri menghadapi paruh musim yang masih panjang.