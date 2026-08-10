Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Belajar dari Masa Lalu, Jorge Martin Pilih Santai meski Unggul Jauh di Puncak Klasemen MotoGP 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |11:18 WIB
Belajar dari Masa Lalu, Jorge Martin Pilih Santai meski Unggul Jauh di Puncak Klasemen MotoGP 2026
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

SILVERSTONE – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, memilih tak terlalu memperdulikan statusnya yang kini unggul jauh di puncak klasemen pembalap MotoGP 2026. Martin yang sekarang tidak terlalu berusaha memikirkan hasil hingga menganggu penampilannya, jadi ia lebih memilih tampil tenang dan tetap memberikan yang terbaik di setiap balapannya.

Ya, Martin baru saja tampil apik di MotoGP Inggris 2026, pada Minggu 9 Agustus 2026. Rider pabrikan Aprilia itu sukses menutup rangkaian akhir pekan dengan hasil gemilang dan memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara.

Berbekal performa impresif sejak sesi kualifikasi, Martin berhasil mengamankan pole position dan mendominasi jalannya sprint race dengan meraih kemenangan sempurna. Tren positif tersebut berlanjut hingga sesi balapan utama.

1. Makin Kukuh di Puncak

Dalam balapan utama MotoGP Inggris 2026, Martin sukses melintasi garis finis di posisi kedua di belakang pemenang balapan, Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia). Hasil konsisten ini membuatnya mendulang banyak poin penting di klasemen.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Keuntungan ganda didapatkan pembalap asal Spanyol itu menyusul hasil kurang memuaskan yang dialami oleh para rival terdekatnya. Rival terdekatnya sebelum balapan, Ai Ogura, mengalami nasib sial setelah terjatuh dan gagal meraup poin.

Dengan situasi tersebut, keunggulan poin Jorge Martin di puncak klasemen melesat drastis. Jika sebelumnya ia hanya memimpin dengan selisih 14 poin, kini ia menutup akhir pekan di Sirkuit Silverstone, Inggris dengan keunggulan yang melebar signifikan menjadi 31 poin.

Kini, ancaman terdekat di klasemen justru datang dari rekan setimnya di Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Meskipun demikian, Martin memilih untuk tidak cepat berpuas diri menghadapi paruh musim yang masih panjang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/38/3235163/marc_marquez-c2xw_large.jpg
Kisah Sedih Marc Marquez, Akui Tak Sanggup Bertarung di MotoGP Inggris 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/38/3235132/raul_fernandez-ofXi_large.jpg
Kisah Kutukan Pemenang Berulang di Sirkuit Silverstone, Raul Fernandez Bikin Sejarah Baru di MotoGP Inggris 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/38/3235118/marc_marquez-onyD_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar GP Inggris: Marc Marquez Tercecer, Jorge Martin Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/38/3235112/raul_fernandez-lbGp_large.jpg
Hasil Race MotoGP Inggris 2026: Marc Marquez Gagal Finis 5 Besar, Raul Fernandez Rajai Silverstone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/38/3235097/alex_marquez-bn9Z_large.jpg
Hasil Warm-up MotoGP Inggris 2026: Alex Marquez Tercepat, Asapi Raul Fernandez dan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/38/3235042/marc_marquez-hwQR_large.jpg
Tampil Buruk di Sprint Race MotoGP Inggris 2026, Marc Marquez Akui Kecewa Berat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement