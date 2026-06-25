Petinggi Ducati Puji Dedikasi Francesco Bagnaia Usai Resmi Angkat Kaki di Akhir MotoGP 2026

ASSEN – Manajemen Ducati Corse akhirnya buka suara setelah resmi mengonfirmasi perpisahan dengan pembalap andalan mereka, Francesco Bagnaia, di penghujung musim MotoGP 2026. Kepergian sang juara dunia dua kali ini diiringi dengan rasa hormat dan sanjungan tinggi dari para petinggi pabrikan Borgo Panigale yang menganggap Pecco –sapaan akrab Bagnaia– telah mengukir tinta emas dalam sejarah besar mereka.

1. Kilas Balik Perjalanan Bagnaia

"Ducati Corse telah mengkonfirmasi kepergian Francesco Bagnaia pada akhir tahun 2026, setelah delapan musim yang membawa kombinasi tersebut meraih gelar juara dunia dua kali," tulis keterangan resmi Ducati Corse, dikutip dari laman resmi MotoGP, Kamis (25/6/2026).

Kepergian Bagnaia cukup mengejutkan mengingat pembalap berusia 29 tahun itu bisa dikatakan sudah menjadi ikon Ducati. Bagnaia adalah sosok penting di balik kebangkitan Ducati di MotoGP.

Pembalap asal Italia itu memulai kiprahnya bersama Ducati pada 2019. Bagnaia saat itu naik kelas dari Moto2 untuk bergabung dengan tim satelit Ducati Pramac Racing.

Seiring dengan performanya yang terus menanjak, Bagnaia kemudian naik kelas ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2021. Pada musim itu, dia langsung mencuri perhatian.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/pecco63)

Tahun berikutnya, Bagnaia berhasil membawa Ducati menyudahi puasa gelar 15 tahun. Dia berhasil menjuarai MotoGP 2022, serta sukses mempertahankan gelar di musim berikutnya.

Pada musim 2024, Bagnaia juga bersaing ketat dalam perebutan gelar. Namun sayang, dia kalah dari Jorge Martin yang saat itu berhasil menjadi juara bersama Ducati Pramac.