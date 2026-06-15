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HOME SPORTS MOTOGP

Bos Tech3 Kritik Keras Aturan Satu Motor di MotoGP Mulai 2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |09:16 WIB
Bos Tech3 Kritik Keras Aturan Satu Motor di MotoGP Mulai 2027
Bos Tech3 Kritik Keras Aturan Satu Motor di MotoGP Mulai 2027 (Lifeofsteiner)
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JAKARTA - Aturan satu motor dikabarkan diperkenalkan mulai MotoGP 2027. Peraturan baru ini dikritik keras bos Tech3, Guenther Steiner. 

Usulan ini dicetuskan sebagai inisiatif untuk menghemat biaya. Salah satu yang bisa dihemat dari sisi jumlah mekanik. 

1. Kritik Aturan Satu Motor

Ia tak memahami alasan penghematan di balik satu motor tersebut. 

“Mungkin saya terlalu bodoh untuk memahaminya, tetapi saya tidak tahu apa penghematannya dengan memiliki satu motor atau dua motor,” kata Steiner, melansir Crash, Senin (15/6/2026). 

MotoGP
MotoGP

Ia menegaskan, motor kedua dalam kondisi utuh tetap dibutuhkan. Hal ini terlebih jika nantinya terjadi kecelakaan. 

“Karena jika Anda mengalami kecelakaan. Oke, mari kita siapkan motor cadangan, yang setengah jadi di belakang. Tapi sekarang Anda perlu memperbaiki motor utama dan merakit motor cadangan. Jadi saya rasa tidak ada penghematan yang bisa didapatkan," tuturnya. 

Ia menilai, alih-alih penghematan, hal ini justru bisa mengurangi daya tarik bagi para penonton. 

“Saya pribadi berpikir tidak ada penghematan. Saya diberitahu ada sedikit penghematan, satu mekanik per tahun. Tapi kita mengurangi banyak tontonan untuk keuntungan yang sangat sedikit," ucapSteiner.

 

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