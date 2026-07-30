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Megawati Hangestri Akui Putuskan Gabung Hyundai Hillstate Usai Dikunjungi Langsung Pelatihnya di Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |15:28 WIB
Megawati Hangestri Akui Putuskan Gabung Hyundai Hillstate Usai Dikunjungi Langsung Pelatihnya di Indonesia
Megawati Hangestri mengakui kunjungan pelatih Kang Sung-hyung jadi faktor utama menerima tawaran Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
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MEGAWATI Hangestri Pertiwi mengungkap kunjungan pelatih Kang Sung-hyung di Indonesia berpengaruh besar dengan keputusannya bergabung ke Hyundai Hillstate. Ia merasa tersentuh dengan gestur tersebut.

Seperti diketahui, kabar Megawati Hangestri comeback ke Liga Voli Korea Selatan mulai berembus jelang penutupan Proliga 2026. Hal itu ditandai dengan kedatangan Kang ke Yogyakarta yang jadi lokasi Grand Final.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Pria asal Korea Selatan itu disebut memantau langsung performa Megawati di Proliga 2026. Kebetulan, pevoli asal Jember tersebut sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara.

1. Faktor Penting

Kunjungan Kang itu ternyata menjadi faktor penting bergabungnya Megawati ke Hyundai Hillstate. Ia langsung menolak banyak tawaran dari klub-klub voli Korea Selatan lainnya.

"Saya bersyukur atas tawaran dari begitu banyak tim. Selain itu, pelatih Kang Sung-hyung dari Hyundai Hillstate secara pribadi datang ke Indonesia untuk menonton pertandingan dan memeriksa kondisi fisik saya," kata Megawati, dikutip dari majalah The Volleyball, Kamis (30/7/2026).

"Sehingga hal itu berpengaruh positif pada keputusan saya untuk gabung Hyundai Hillstate," tegas pevoli berusia 26 tahun tersebut.

 

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