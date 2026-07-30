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Update Ranking FIVB Timnas Voli Indonesia Setelah Finis Ketiga SEA V Cup 2026: Masih yang Terbaik di Asia Tenggara!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |04:01 WIB
Update Ranking FIVB Timnas Voli Indonesia Setelah Finis Ketiga SEA V Cup 2026: Masih yang Terbaik di Asia Tenggara!
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Facebook Volley Federation of Cambodia/VFCC)
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UPDATE ranking FIVB Timnas Voli Putra Indonesia menarik untuk dibahas. Apalagi banyak yang penasaran bagaimana posisi skuad Garuda setelah gagal juara SEA V Cup 2026 dan finis di peringkat ketiga.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan gagal menjadi juara di dua seri SEA V Cup 2026. Pada seri kedua, Farhan Halim dan kawan-kawan kalah dari Vietnam (1-3) di semifinal dan setelahnya sukses menundukkan perlawanan sengit Kamboja dengan skor 3-1 (25-18, 19-25, 25-20, 26-24) di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur.

1. Perjuangan Skuad Garuda

Pelatih kepala Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, mengaku tetap merasa bangga atas pencapaian anak asuhnya meskipun gagal keluar sebagai juara turnamen.

Juru taktik asal Kuba tersebut memberikan apresiasi tinggi mengingat kondisi fisik para pemainnya sudah sangat terkuras dan menurun drastis akibat jadwal padat, termasuk setelah tampil di AVC Men's Volleyball Cup 2026 di India dan leg pertama di Filipina.

“Saya harus memberikan apresiasi kepada para atlet Indonesia. Mereka benar-benar luar biasa. Saya sampai sekarang tidak mau banyak bicara, karena semua bisa melihat sendiri kondisi fisik para pemain sudah menurun," ujar Reidel Toiran, mengutip dari rilis resmi PBVSI, Kamis (30/7/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V Cup 2026 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V Cup 2026 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

“Setelah tampil di India, kondisi pemain pasti menurun karena kompetisinya sangat berat dan fisik mereka terkuras. Tapi saya tetap memberikan apresiasi kepada para pemain Indonesia. Hari ini mereka masih bisa bertahan kendati kondisinya memang tidak bisa dipaksakan terlalu lama,” tambah pelatih asal Kuba tersebut.

2. Ranking Timnas Voli Putra Indonesia

Kemenangan penutup atas Kamboja ini tidak hanya menjadi hiburan manis setelah kekalahan dramatis dari Vietnam di semifinal, tetapi juga berdampak langsung pada posisi Merah Putih di kancah internasional. Berdasarkan kalkulasi poin resmi, tambahan angka dari laga kontra Kamboja membuat koleksi poin Indonesia kini bertambah menjadi 102,51 poin.

 

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