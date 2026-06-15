Cal Crutchlow Bawa Kabar Baik Usai Dipercaya LCR Honda untuk Balapan di MotoGP Ceko dan Belanda

MONTE CARLO – Pembalap asal Inggris, Cal Crutchlow menegaskan kembalinya ia ke lintasan MotoGP bukanlah awal dari rencana untuk balapan semusim penuh lagi. Meski begitu, rider yang kini kembali bekerja sama dengan LCR Honda ini membuka peluang untuk mengambil peran sebagai pembalap penguji (test rider) di masa depan.

Crutchlow memutuskan menyudahi masa pensiunnya demi memenuhi permintaan bos LCR, Lucio Cecchinello. Ia ditunjuk menggantikan Johann Zarco yang absen akibat cedera ligamen lutut parah pasca-insiden di MotoGP Catalunya 2026. Sempat menolak, Crutchlow akhirnya luluh setelah mendapat lampu hijau dari sang istri.

1. Peluang Menjadi Test Rider

Pembalap berusia 40 tahun ini menegaskan keputusannya murni untuk membantu mantan timnya, bukan demi mengamankan kontrak balap tahun depan. Namun, ia tidak menutup mata jika ada tawaran untuk mengembangkan motor.

"Saya tidak melakukan ini untuk kembali balapan penuh. Saya melakukannya karena Lucio meminta bantuan saya. Tapi jika ini membuka jalan untuk hal lain... seperti menjadi pembalap penguji, saya belum tahu,” terang Crutchlow, dilansir dari Crash, Senin (15/6/2026).

Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)

Setelah pensiun pada MotoGP 2020, Crutchlow sebenarnya sempat menjadi pembalap penguji Yamaha dan melakoni 11 laga sebagai rider pengganti atau wildcard. Namun, masalah komplikasi pasca-operasi tangan membuatnya absen lama, hingga posisi penguji di Yamaha akhirnya diambil alih oleh Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandez untuk musim 2026.