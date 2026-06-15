Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cal Crutchlow Bawa Kabar Baik Usai Dipercaya LCR Honda untuk Balapan di MotoGP Ceko dan Belanda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |00:01 WIB
Cal Crutchlow Bawa Kabar Baik Usai Dipercaya LCR Honda untuk Balapan di MotoGP Ceko dan Belanda
Pembalap Tim LCR Honda, Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)
A
A
A

MONTE CARLO – Pembalap asal Inggris, Cal Crutchlow menegaskan kembalinya ia ke lintasan MotoGP bukanlah awal dari rencana untuk balapan semusim penuh lagi. Meski begitu, rider yang kini kembali bekerja sama dengan LCR Honda ini membuka peluang untuk mengambil peran sebagai pembalap penguji (test rider) di masa depan.

Crutchlow memutuskan menyudahi masa pensiunnya demi memenuhi permintaan bos LCR, Lucio Cecchinello. Ia ditunjuk menggantikan Johann Zarco yang absen akibat cedera ligamen lutut parah pasca-insiden di MotoGP Catalunya 2026. Sempat menolak, Crutchlow akhirnya luluh setelah mendapat lampu hijau dari sang istri.

1. Peluang Menjadi Test Rider

Pembalap berusia 40 tahun ini menegaskan keputusannya murni untuk membantu mantan timnya, bukan demi mengamankan kontrak balap tahun depan. Namun, ia tidak menutup mata jika ada tawaran untuk mengembangkan motor.

"Saya tidak melakukan ini untuk kembali balapan penuh. Saya melakukannya karena Lucio meminta bantuan saya. Tapi jika ini membuka jalan untuk hal lain... seperti menjadi pembalap penguji, saya belum tahu,” terang Crutchlow, dilansir dari Crash, Senin (15/6/2026).

Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)
Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)

Setelah pensiun pada MotoGP 2020, Crutchlow sebenarnya sempat menjadi pembalap penguji Yamaha dan melakoni 11 laga sebagai rider pengganti atau wildcard. Namun, masalah komplikasi pasca-operasi tangan membuatnya absen lama, hingga posisi penguji di Yamaha akhirnya diambil alih oleh Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandez untuk musim 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224527/marc_marquez_bersama_francesco_bagnaia-AQMb_large.jpg
Davide Tardozzi Blak-blakan Sebut Awal Musim MotoGP 2026 sebagai Mimpi Buruk bagi Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224426/marc_marquez_mulai_menerima_kenyataan_banyak_pembalap_muda_lebih_jago_dari_dirinya-WGzN_large.jpg
Marc Marquez Mulai Terima Kenyataan Banyak Pembalap Muda Lebih Jago dari Dirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/38/3224314/pedro_acosta_tidak_merasa_kasihan_dengan_francesco_bagnaia_yang_menurun_sejak_kedatangan_marc_marquez-VTi5_large.jpg
Francesco Bagnaia Dipermalukan Marc Marquez sejak MotoGP 2025, Ini Kata Pedro Acosta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/38/3224291/ducati_yakin_betul_marc_marquez_bangkit_usai_menangi_motogp_hungaria_2026-RIGl_large.jpg
Ducati Yakin Betul Marc Marquez Bangkit Usai Menangi MotoGP Hungaria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/38/3224027/cal_crutchlow-nA0z_large.jpg
Cal Crutchlow Masih Jadi Pembalap Pengganti Johan Zarco di MotoGP Ceko dan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/38/3223874/marc_marquez_dan_ducati_corse_menjalani_pekan_balapan_yang_nyaris_sempurna_di_balaton_park-hq2K_large.jpg
Marc Marquez dan Ducati Cetak 100 Kemenangan, Gigi DallIgna: Nyaris Sempurna!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement