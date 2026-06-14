Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Davide Tardozzi Blak-blakan Sebut Awal Musim MotoGP 2026 sebagai Mimpi Buruk bagi Ducati

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |19:57 WIB
Davide Tardozzi Blak-blakan Sebut Awal Musim MotoGP 2026 sebagai Mimpi Buruk bagi Ducati
Dua pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BOLOGNA – Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, membuat pengakuan jujur mengenai performa timnya di awal musim MotoGP 2026. Pria asal Italia tersebut secara terang-terangan melabeli seri-seri pembuka musim ini sebagai sebuah mimpi buruk yang sama sekali tidak ia duga sebelumnya.

Padahal, Tardozzi sempat sangat percaya diri bahwa Ducati akan menjalani tahun yang menyenangkan setelah melihat hasil tes pramusim di Sepang, Malaysia, di mana lima motor Desmosedici sukses mendominasi posisi enam besar. Hasil positif itu juga termasuk penampilan sang juara bertahan, Marc Marquez, yang kala itu baru kembali berkendara setelah pulih dari cedera bahu di Mandalika musim lalu.

1. Lonjakan Performa Aprilia

Namun, peta persaingan berubah drastis setelah tes pramusim terakhir di Buriram. Aprilia secara mengejutkan melakukan lompatan performa yang sangat besar. Ditambah lagi, proses pemulihan cedera Marc Marquez sempat terhambat akibat masalah saraf radial yang tertekan di lengan kanannya yang terlambat terdiagnosis.

Dampaknya langsung terasa begitu balapan dimulai. Aprilia tampil sangat dominan dengan menyapu bersih kemenangan di tiga seri Grand Prix pertama lewat aksi Marco Bezzecchi, plus satu kemenangan Sprint melalui Jorge Martin. Sebaliknya, Ducati sempat terseok-seok dan hanya mampu mengamankan satu kemenangan Sprint saat memasuki benua Eropa.

Jorge Martin bersama Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin bersama Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

"Sejujurnya, ya (soal kagetnya Ducati dengan kebangkitan Aprilia). Karena setelah Sepang, saya sangat yakin ini akan menjadi tahun yang menyenangkan bagi kami. Bukan mimpi buruk seperti yang terjadi di beberapa balapan pertama,” jelas Tardozzi, mengutip dari Crash, Minggu (14/6/2026).

"Namun, kita harus bertepuk tangan karena mereka (Aprilia) melakukan langkah besar antara Sepang dan Thailand, angkat topi untuk mereka. Tapi kemudian kami mulai bekerja, Gigi (Dall'Igna) melakukan tugasnya dengan baik bersama para insinyur kami, dan saya pikir kami telah berhasil memangkas sedikit jarak," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224426/marc_marquez_mulai_menerima_kenyataan_banyak_pembalap_muda_lebih_jago_dari_dirinya-WGzN_large.jpg
Marc Marquez Mulai Terima Kenyataan Banyak Pembalap Muda Lebih Jago dari Dirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/38/3224314/pedro_acosta_tidak_merasa_kasihan_dengan_francesco_bagnaia_yang_menurun_sejak_kedatangan_marc_marquez-VTi5_large.jpg
Francesco Bagnaia Dipermalukan Marc Marquez sejak MotoGP 2025, Ini Kata Pedro Acosta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/38/3224291/ducati_yakin_betul_marc_marquez_bangkit_usai_menangi_motogp_hungaria_2026-RIGl_large.jpg
Ducati Yakin Betul Marc Marquez Bangkit Usai Menangi MotoGP Hungaria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/38/3224027/cal_crutchlow-nA0z_large.jpg
Cal Crutchlow Masih Jadi Pembalap Pengganti Johan Zarco di MotoGP Ceko dan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/38/3223874/marc_marquez_dan_ducati_corse_menjalani_pekan_balapan_yang_nyaris_sempurna_di_balaton_park-hq2K_large.jpg
Marc Marquez dan Ducati Cetak 100 Kemenangan, Gigi DallIgna: Nyaris Sempurna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/38/3223844/marc_marquez-qgoa_large.jpg
Raih Kemenangan Perdana Balaton Park, Marc Marquez Siap Buru Gelar Juara MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement