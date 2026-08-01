Hasil Semifinal Taipei Open 2026: Rehan/Gloria Gagal Melaju ke Final

TAIPEI – Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja gagal melaju ke babak final Taipei Open 2026 Super 300. Mereka kandas di babak semifinal dari Yuta Watanabe/Maya Taguchi dengan poin 17-21 dan 20-22.

Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, Sabtu (1/8/2026) siang WIB, Rehan/Gloria dan Watanabe/Taguhi tampil dengan intensitas tinggi sejak awal gim pertama yang membuat jalannya laga menarik. Hal itu dikarenakan mereka ingin saling mengalahkan.

Sementara waktu Watanabe/Taguchi memimpin 13-8 atas Rehan/Gloria. Pola permainan wakil Jepang itu memang menyulitkan untuk mencuri poin demi poin.

Rehan/Gloria harus mengakui ketangguhan Watanabe/Taguchi dalam gim pertama. Hal tersebut dikarenakan mereka takluk dengan poin 17-21.