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Hasil Semifinal Taipei Open 2026: Rehan/Gloria Gagal Melaju ke Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |13:07 WIB
Hasil Semifinal Taipei Open 2026: Rehan/Gloria Gagal Melaju ke Final
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja gagal melaju ke babak final Taipei Open 2026 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)
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TAIPEI – Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja gagal melaju ke babak final Taipei Open 2026 Super 300. Mereka kandas di babak semifinal dari Yuta Watanabe/Maya Taguchi dengan poin 17-21 dan 20-22.

Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, Sabtu (1/8/2026) siang WIB, Rehan/Gloria dan Watanabe/Taguhi tampil dengan intensitas tinggi sejak awal gim pertama yang membuat jalannya laga menarik. Hal itu dikarenakan mereka ingin saling mengalahkan.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

Sementara waktu Watanabe/Taguchi memimpin 13-8 atas Rehan/Gloria. Pola permainan wakil Jepang itu memang menyulitkan untuk mencuri poin demi poin.

Rehan/Gloria harus mengakui ketangguhan Watanabe/Taguchi dalam gim pertama. Hal tersebut dikarenakan mereka takluk dengan poin 17-21.

 

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