HOME SPORTS NETTING

Segini Kecepatan Smash Pebulu Tangkis India Satwiksairaj Rankireddy yang Melebihi Mobil F1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |04:01 WIB
Segini Kecepatan Smash Pebulu Tangkis India Satwiksairaj Rankireddy yang Melebihi Mobil F1
Ganda putra India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. (Foto: Instagram/satwik_rankireddy)
DALAM dunia bulu tangkis, nama Satwiksairaj Rankireddy bukan sekadar atlet biasa. Pemain ganda putra andalan India ini telah mengukir sejarah sebagai manusia dengan pukulan tercepat di lintasan bulu tangkis.

Bukan tanpa alasan, kekuatan pukulannya telah melampaui batas kecepatan kendaraan balap paling canggih di dunia, Formula One (F1), menjadikannya fenomena unik dalam sejarah olahraga modern.

Rekor dunia yang dipegangnya bukan hanya soal angka, melainkan bukti betapa dahsyatnya evolusi teknik dan kekuatan fisik atlet bulu tangkis masa kini. Rankireddy berhasil membuktikan bahwa sebuah shuttlecock yang ringan bisa melesat lebih ganas daripada mesin pacu jet darat.

1. Melampaui Kecepatan Jet Darat

Kecepatan smash yang dilepaskan oleh Satwiksairaj Rankireddy tercatat menyentuh angka fantastis, yakni 565 km/jam. Angka ini secara resmi menobatkannya sebagai pemegang rekor dunia smash tercepat, melampaui rekor-rekor sebelumnya.

Jika dibandingkan, laju shuttlecock Rankireddy jauh lebih kencang daripada kecepatan maksimal mobil Formula One (F1) yang rata-rata berkisar di angka 350-370 km/jam. Sebuah komparasi visual yang sempat viral di media sosial bahkan menunjukkan betapa mengerikannya pukulan Rankireddy.

Kecepatan 565 km/jam miliknya telak mengalahkan lesatan anak panah (321,86 km/jam), mobil sport mewah (489 km/jam), hingga mobil drag race tercepat sekalipun (545,47 km/jam). Bahkan, kecepatan ini disebut-sebut melampaui kecepatan maksimal helikopter pada umumnya, menegaskan Rankireddy memiliki tenaga kinetik yang tidak masuk akal.

 

Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Chico Aura Dwi Wardoyo yang Resmi Dilantik Jadi TNI Usai Keluar Pelatnas PBSI
Kisah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Dipuji BWF sebagai Pasangan Sempurna dan Langka di Bulu Tangkis
Marcus Gideon Penasaran Jajal Kekuatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae yang Kini Jadi Ganda Putra Nomor 1 Dunia
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon yang Resmi Dilantik Jadi Polisi
Kisah Wang Chi-Lin, Pebulu Tangkis Peraih 2 Emas Olimpiade yang Kepincut Eks Idol Grup hingga Menikah
Kisah Penyamaran Mengejutkan Ganda Putri Denmark, 8 Tahun Sembunyikan Asmara Terlarang dari BWF
