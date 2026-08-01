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Megawati Hangestri Absen Bela Hyundai Hillstate di Super Match 2026, Ini Penyebabnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |15:16 WIB
Megawati Hangestri Absen Bela Hyundai Hillstate di Super Match 2026, Ini Penyebabnya
Megawati Hangestri dipastikan absen saat Hyundai Hillstate tampil di Women Volleyball Top Club Super Match 2026 (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
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JEJU – Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan absen saat Hyundai Hillstate tampil di Women Volleyball Top Club Super Match 2026 yang digelar di Jeju, Korea Selatan, 1-2 Agustus. Tak hanya pevoli Indonesia itu, andalan baru Jordan Wilson juga tidak akan turun!

Hyundai Hillstate akan mengikuti turnamen pramusim Women Volleyball Top Club Super Match 2026. Mereka mengawali ajang ini dengan menghadapi klub China Shanghai Bright Ubest, Sabtu (1/8/2026) sore WIB.

1. Aturan

Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Seperti sudah disinggung, Megawati dipastikan absen dalam pertandingan ini. Tapi, bukan berarti Megatron mengalami cedera. Ia tak bisa tampil gara-gara aturan yang diberlakukan.

Sesuai rekomendasi Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), turnamen ini tidak diikuti pemain asing atau yang masuk dalam extended roster tim nasional. Akibatnya, Hillstate tak bisa menurunkan dua penggawa anyarnya.

Situasi serupa tidak hanya dihadapi klubnya Megawati dan Bright Ubest. Pink Spiders (Korea Selatan) dan Osaka Marvelous (Jepang) juga terpaksa memberikan lebih banyak menit bermain kepada pemain-pemain muda.

 

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