7 Pembalap MotoGP yang Tidak Mendapatkan Tawaran Perpanjangan Kontrak, Nomor 1 Adik Valentino Rossi!

Berikut tujuh pembalap MotoGP yang tidak mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak (Foto: MotoGP)

BERIKUT tujuh pembalap MotoGP yang tidak mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak. Salah satunya adalah adik tiri Valentino Rossi.

Bursa transfer pembalap MotoGP semakin panas memasuki pertengahan musim. Setidaknya, kursi di lima tim pabrikan mulai terisi. Hanya Honda Racing Corporation (HRC) saja yang belum penuh.

Tapi, pabrikan asal Jepang itu sudah menunjuk dua kandidat yakni Diogo Moreira dan David Alonso. Lantas, siapa saja pembalap-pembalap di MotoGP 2026 yang tak dapat perpanjangan kontrak?

7 Pembalap MotoGP yang Tidak Mendapatkan Tawaran Perpanjangan Kontrak

1. Luca Marini

Pembalap asal Italia ini merupakan andalan tim Honda HRC Castrol sejak MotoGP 2024. Tapi, kontrak Marini akan habis di penghujung MotoGP 2026.

Sayangnya, adik tiri Valentino Rossi ini sudah pasti akan terbuang dari Honda. Pabrikan berlogo sayap itu tinggal menempatkan Moreira atau Alonso sebagai pendamping Fabio Quartararo musim depan.

2. Franco Morbidelli

Karier pembalap asal Italia ini di kelas MotoGP sepertinya akan berakhir. Tim VR46 Racing tampaknya memilih untuk merekrut Nicolo Bulega dari World Superbike (WSBK).

Kebetulan, pembalap berpaspor Italia tersebut dikontrak oleh Ducati Corse, yang mana VR46 menjadi tim satelitnya di MotoGP. Karena itu, Morbidelli tampaknya bakal keluar dari tim milik sang mentor.

3. Brad Binder

Pembalap asal Afrika Selatan ini sepertinya sedang menuju jalan keluar dari MotoGP. Tempatnya di tim pabrikan Red Bull KTM sudah pasti hilang seturut kedatangan Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.

Sementara, Binder tampaknya tidak akan mau didemosi atau dipindahkan ke tim satelit Tech3 KTM. Alhasil, pembalap bernomor motor 33 ini akan hengkang dari MotoGP.

4. Maverick Vinales

Drama tidak lepas dari sosok asal Spanyol ini. Vinales mengaku sudah pernah disodori kontrak oleh KTM tapi kemudian dibatalkan begitu saja. Hal itu membuatnya jengkel setengah mati.

Vinales lalu berkoar-koar soal hal tersebut di media. Kabarnya, KTM tidak senang dengan perilakunya. Alhasil, pria berusia 31 tahun ini kemungkinan tidak akan balapan di MotoGP musim depan.