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2 Pevoli Supercantik Indonesia yang Masuk Nominasi AVC Gala 2026, Nomor 1 Juara Proliga Musim Lalu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |12:16 WIB
2 Pevoli Supercantik Indonesia yang Masuk Nominasi AVC Gala 2026, Nomor 1 Juara Proliga Musim Lalu
Berikut dua pevoli supercantik Indonesia yang masuk nominasi AVC Gala 2026 termasuk Yolla Yuliana (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)
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BERIKUT dua pevoli supercantik Indonesia yang masuk nominasi AVC Gala 2026. Salah satunya sukses menjadi juara Proliga 2026 alias musim lalu.

Asian Volleyball Confederation (AVC) menggagas sebuah penghargaan untuk merayakan atlet-atlet voli di Benua Kuning. Malam penganugerahan direncanakan berlangsung di Bangkok, Thailand, 8 Agustus 2026.

Timnas Voli Putri Indonesia raih medali perunggu di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

Ada sembilan kategori dan puluhan nominator yang bisa dipilih penggemar lewat situs resmi www.avcgala.com. Yang menarik, ada tiga pevoli atau pasangan pevoli Indonesia masuk nominasi.

Dua di antaranya adalah pevoli supercantik dari Indonesia yang sama-sama bertarung di kategori "Fans’ Choice Awards". Siapa saja mereka?

2 Pevoli Supercantik Indonesia yang Masuk Nominasi AVC Gala 2026

1. Megawati Hangestri Pertiwi

Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

Sosok satu ini sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro menjuarai Proliga 2026. Megawati Hangestri juga membuat voli jadi sorotan besar di Indonesia berkat kiprahnya di Red Sparks (Korea Selatan).

Dalam waktu dekat, pevoli berusia 26 tahun ini juga akan mentas di Korea bareng Hyundai Hillstate. Karena itulah, Megawati dinilai cocok untuk masuk nominasi kategori Fans Choice Awards.

 

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