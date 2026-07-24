Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Filipina di Leg II SEA V Cup 2026, Klik di Sini!

PERJUANGAN Timnas Voli Putra Indonesia di ajang SEA V Cup 2026 leg kedua berlanjut hari ini. Skuad Garuda dijadwalkan menjajal kekuatan Filipina dalam laga kedua Pool A yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, Jumat (24/7/2026) pukul 19.00 WIB.

Farhan Halim dan kawan-kawan mengusung target sapu bersih kemenangan demi mengunci tiket ke babak semifinal. Kemenangan atas Filipina dipastikan langsung membawa Timnas Voli Putra Indonesia melenggang ke babak empat besar SEA V Cup 2026.

1. Modal Positif

Timnas Indonesia menatap laga ini dengan rasa percaya diri usai membungkus kemenangan telak 3-0 (26-24, 25-15, dan 25-17) atas Kamboja pada laga pembuka, Rabu 22 Juli 2026 malam WIB. Hasil manis itu sekaligus menjadi penuntas dendam atas kekalahan dari Kamboja di partai final leg pertama lalu.

Selain itu, Indonesia juga memegang rekor impresif atas Filipina. Pada pertemuan fase grup leg pertama di Candon City, Skuad Garuda sukses menundukkan Filipina tiga set langsung dengan skor 25-20, 25-23, dan 27-25.

Di sisi lain, Filipina datang dengan beban berat setelah dipukul kalah 0-3 dari Kamboja pada pertandingan pertamanya. Tim asuhan Frigoni Angiolino itu dipastikan tampil all-out karena kekalahan kembali dari Indonesia akan menggugurkan peluang mereka ke semifinal.

Meski lebih diunggulkan di atas kertas, Indonesia tetap wajib waspada. Pasalnya, Filipina yang berada di ujung tanduk diprediksi bakal memberikan perlawanan sengit demi mempertahankan napas mereka di turnamen ini.

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Evaluasi Permainan

Kendati berhasil memetik kemenangan di laga perdana, pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, mengaku tak mau cepat puas. Juru taktik asal Kuba tersebut menilai kondisi fisik para pemainnya belum maksimal akibat kelelahan usai menempuh perjalanan jauh dari Filipina.