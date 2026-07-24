Hasil Perempatfinal China Open 2026: Kalah dari Victor Lai, Jonatan Christie Pulang Kampung!

CHANGZHOU – Hasil kurang memuaskan harus diterima tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, di ajang China Open 2026. Perjuangan pemain yang akrab disapa Jojo ini resmi terhenti di babak perempatfinal usai menelan kekalahan dari wakil Kanada, Victor Lai, dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 17-21.

Pertemuan keduanya terjadi pada babak delapan besar. Pertandingan tersebut berlangsung di Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium, Changzhou, China, Jumat (24/7/2026).

Jalannya Pertandingan

Jonatan mendapatkan perlawanan ketat dari Victor pada gim pertama. Hal tersebut membuat Jonatan langsung tertinggal 2-5 dari lawan.

Victor tampil begitu percaya diri sehingga mendominasi permainan atas Jonatan. Poin demi poin diraih hingga Victor masih unggul atas lawan dengan selisih skor 16-8.

Tunggal putra Kanada, Victor Lai. (Foto: PBSI)

Pada gim pertama, Jonatan harus mengakui ketangguhan Victor. Pasalnya, dia harus menelan kekalahan dengan catatan poin 14-21.