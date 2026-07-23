Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Korea Selatan: Tanpa Megawati Hangestri, Garuda Pertiwi Tumbang 1-3!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |16:13 WIB
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Korea Selatan: Tanpa Megawati Hangestri, Garuda Pertiwi Tumbang 1-3!
Timnas Voli Putri Indonesia kalah 1-3 dari Korea Selatan di laga uji coba. (Foto: X/@indonesian_volleyball)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia mengakui keunggulan Korea Selatan dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Jecheon Gymnasium, Jecheon, Korea Selatan pada Kamis (23/7/2026) sore WIB. Tanpa diperkuat Megawati Hangestri, skuad Merah Putih kalah 1-3 (25-23, 20-25, 13-25, dan 15-25) setelah sempat merebut gim pembuka.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia membuka pertandingan dengan performa yang belum stabil. Serangan yang belum berkembang membuat Timnas Voli Putri Korea Selatan mampu mengambil inisiatif permainan sejak awal.

Megawati Hangestri absen di laga Timnas Voli Putri Indonesia vs Korea Selatan. (Foto: hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri absen di laga Timnas Voli Putri Indonesia vs Korea Selatan. (Foto: hdecvolleyballteam)

Meski sempat tertinggal, Indonesia perlahan menemukan ritme permainan. Permainan yang lebih rapi membuat skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Voli Putri Indonesia- mampu memberikan tekanan kepada tim tuan rumah.

Pertandingan di gim pertama berlangsung sengit dengan skor yang beberapa kali imbang. Indonesia akhirnya berbalik unggul berkat kesalahan servis Korea Selatan dan serangan efektif Mediol Yoku.

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga akhir gim pertama. Indonesia menutup gim pembuka dengan kemenangan tipis 25-23 untuk unggul sementara 1-0.

Korea Selatan tampil lebih agresif saat memasuki gim kedua. Tuan rumah langsung membuka jarak dan sempat memimpin 8-3 atas Timnas Voli Putri Indonesia.

Garuda Pertiwi berusaha memperkecil ketertinggalan melalui sejumlah serangan balik. Namun, Korea Selatan mampu menjaga konsistensi permainan hingga merebut gim kedua dengan skor 25-20.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/43/3231873/timnas_voli_putra_indonesia-MAlO_large.jpg
Update Ranking FIVB Timnas Voli Indonesia Setelah Menang atas Kamboja di SEA V Cup 2026: Langsung Naik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/43/3231731/timnas_voli_putra_indonesia_menghajar_timnas_voli_putra_kamboja_3_0_di_leg_ii_sea_v_cup_2026-A0u8_large.jpg
Hasil SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Hajar Kamboja 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/43/3231610/megawati_hangestri-U9AE_large.jpg
Berkat Megawati Hangestri, Youtube Hyundai Hillstate Akhirnya Tembus 100 Ribu Subscriber!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/43/3231438/penyebab_megawati_hangestri_tak_masuk_daftar_pemain_timnas_voli_putri_indonesia_melawan_korea_selatan-OHtD_large.jpg
Penyebab Megawati Hangestri Tak Masuk Daftar Pemain Timnas Voli Putri Indonesia Lawan Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/43/3231218/megawati_hangestri-DxHi_large.jpg
Megawati Hangestri Akui Lebih Nyaman di Hyundai Hillstate ketimbang saat Bela Red Sparks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/43/3231044/voli_putri_indonesia-l0R7_large.jpg
Ditargetkan Runner-up SEA V Cup 2026, Ini Kata Kapten Timnas Voli Putri Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement