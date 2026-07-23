Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Korea Selatan: Tanpa Megawati Hangestri, Garuda Pertiwi Tumbang 1-3!

Timnas Voli Putri Indonesia kalah 1-3 dari Korea Selatan di laga uji coba. (Foto: X/@indonesian_volleyball)

TIM Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia mengakui keunggulan Korea Selatan dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Jecheon Gymnasium, Jecheon, Korea Selatan pada Kamis (23/7/2026) sore WIB. Tanpa diperkuat Megawati Hangestri, skuad Merah Putih kalah 1-3 (25-23, 20-25, 13-25, dan 15-25) setelah sempat merebut gim pembuka.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia membuka pertandingan dengan performa yang belum stabil. Serangan yang belum berkembang membuat Timnas Voli Putri Korea Selatan mampu mengambil inisiatif permainan sejak awal.

Megawati Hangestri absen di laga Timnas Voli Putri Indonesia vs Korea Selatan. (Foto: hdecvolleyballteam)

Meski sempat tertinggal, Indonesia perlahan menemukan ritme permainan. Permainan yang lebih rapi membuat skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Voli Putri Indonesia- mampu memberikan tekanan kepada tim tuan rumah.

Pertandingan di gim pertama berlangsung sengit dengan skor yang beberapa kali imbang. Indonesia akhirnya berbalik unggul berkat kesalahan servis Korea Selatan dan serangan efektif Mediol Yoku.

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga akhir gim pertama. Indonesia menutup gim pembuka dengan kemenangan tipis 25-23 untuk unggul sementara 1-0.

Korea Selatan tampil lebih agresif saat memasuki gim kedua. Tuan rumah langsung membuka jarak dan sempat memimpin 8-3 atas Timnas Voli Putri Indonesia.

Garuda Pertiwi berusaha memperkecil ketertinggalan melalui sejumlah serangan balik. Namun, Korea Selatan mampu menjaga konsistensi permainan hingga merebut gim kedua dengan skor 25-20.